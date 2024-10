Quando e dove la prossima gara di F1? Programma GP Brasile 2024, orari, tv, streaming

La prossima gara del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio di San Paolo, ovvero la nuova denominazione della corsa organizzata nel circuito di Interlagos. Le frizioni politiche fra la municipalità della metropoli paulista e un governo centrale di Brasilia, ormai non più in carica, hanno portato a questa novità.

La sostanza dell’evento non cambia, la pista è sempre la stessa. Si gareggerà nella giornata di domenica 3 novembre. L’autodromo di Interlagos è vecchio stile, poiché resta fedele al layout concepito a fine anni ’80. Di fatto, il tracciato non ha subito alcuna modifica negli ultimi 35 anni!

L’impianto, dunque, ha una carreggiata relativamente stretta (soprattutto per gli standard delle F1 attuali, le cui dimensioni sono più affini a quelle di SUV o pick-up di quanto non lo siano a quelle di vere e proprie auto da corsa). I contatti sono più probabile di quanto non lo siano altrove, con tutti gli annessi e connessi del caso. Dunque, come fare per seguire l’appuntamento brasiliano in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di San Paolo.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Interlagos. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento brasiliano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Paolo dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP SAN PAOLO 2024

VENERDÌ 1 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.30-16.30, Prove libere

Ore 19.30-20.15, Qualifica Sprint

SABATO 2 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.00, Sprint

Ore 19.00, Qualifiche

DOMENICA 3 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 18.00, GARA