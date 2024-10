Puppo: “Le parole di Sinner mi preoccupano per il caso WADA. Non penso Djokovic torni quello di prima”

Dario Puppo ha analizzato la grande vittoria ottenuta da Jannik Sinner contro Novak Djokovic nella finale del Masters 1000 di Shanghai, dove si è imposto in due nitidi set conquistando il settimo titolo della stagione: “È andata un po’ come io mi aspettavo. C’è stato il Settebello di Sinner nel 2024. Il primo set è stato davvero bello, di un livello alto. Quando Sinner a un certo punto ha iniziato ad aprire l’angolo sul diritto di Djokovic, lì il serbo faceva fatica ad arrivare, forse anche influenzato dal problema lombare“.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito, nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Djokovic ha servito alla grande, è stato pazzesco. Nel primo set Sinner ha commesso qualche errore di troppo. Nel secondo parziale il serbo l’ho visto un po’ in difficoltà. Non so quanto gli convenga tornare subito in campo a Bercy dopo l’esibizione, perché si porta dietro da tempo tanti acciacchi. Secondo me lui deve provare a fare una buona preparazione invernale, concentrarsi sugli Slam nel 2025 e poi basta. Perché il livello ormai sta scendendo. Io non credo che ormai Djokovic tornerà più così forte per dare fastidio a Sinner. Comunque i problemini fisici penso che non siano grossi. Jannik ha fatto quello step in più nei momenti decisivi“.

L’esperto di tennis ha comunque lasciato uno spiraglio aperto per rivedere il ribattezzato Nole ai massimi livelli: “Io penso che Djokovic avrà ancora una possibilità di giocare una finale Slam. Il problema è che ora dovrà batterli tutti e due, se entrambi andranno avanti (si riferisce a Sinner e Alcaraz, ndr)“.

Dario Puppo ha poi voluto condividere un po’ di preoccupazione in vista della sentenza che verrà emessa prossimamente dal TAS riguardo alla positività al Clostebol, in seguito al ricorso presentato dalla WADA: “Ho letto una cosa tra le parole di Sinner che un po’ mi preoccupa. Ha detto: ‘Non so quello che arriverà’, rivolgendosi al suo staff. Sono solo illazioni, ma io la sensazione l’ho avuta, perché lui ha sempre una visione ben chiara del futuro“.