Precedenti in parità tra Berrettini e Tiafoe, ma sfide molto lontane nel tempo

Sarà Frances Tiafoe l’avversario di Matteo Berrettini nel secondo turno dell’ATP 500 di Vienna. L’americano ha sconfitto quest’oggi il britannico Cameron Norrie in due set (6-4 7-6), raggiungendo dunque il tennista romano, che, invece, aveva battuto nella giornata di ieri l’ungherese Marton Fucsovics.

Sicuramente una partita importante per Berrettini, che sta cercando di ritrovarsi in questo finale di stagione dopo un anno decisamente complicato e condizionato ancora una volta dagli infortuni. L’obiettivo di Matteo è quello di farsi trovare al meglio possibile per le finali di Coppa Davis a Malaga con la speranza di ricevere una convocazione da parte del capitano Filippo Volandri.

Un avvicinamento alla Davis che passa anche da una sfida come quella con Tiafoe, che sarà la terza in carriera tra l’azzurro e l’americano, numero quindici del mondo e quinta testa di serie. Il primo scontro tra i due risale addirittura al 2018, con l’azzurro che si impose sulla terra rossa a Roma con il punteggio di 6-3 7-6.

Sono passati poi quattro anni per la seconda sfida tra i due, visto che il successivo precedente si è giocato nel 2022 sul cemento del Masters 1000 di Cincinnati. In quella circostanza Tiafoe si prese la rivincita al termine di una battaglia pazzesca, vinta dall’americano in tre set per 7-6 4-6 7-6 dopo quasi tre ore di gioco.

Appuntamento a domani per un terzo atto, con Berrettini che ha certamente la motivazione e l’ambizione di continuare a fare strada nel torneo austriaco, sempre con uno sguardo a Malaga e alla Coppa Davis.