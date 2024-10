Perché Verstappen è stato penalizzato due volte? Norris laconico: “Questo ragazzo è pericoloso”

Max Verstappen è stato penalizzato di venti secondi complessivi nel GP del Messico, tappa del Mondiale F1 che si sta disputando sul circuito Hermanos Rodriguez. Una doppia sanzione (dieci secondi a testa) inflitta al fuoriclasse olandese, che si è reso protagonista di una manovra scorretta nei danni di Lando Norris quando i due piloti erano in lotta per la seconda posizione nel corso del decimo giro, dopo che il pilota della Red Bull aveva subito il sorpasso da parte di Carlos Sainz e aveva dovuto lasciare la testa della gara.

Lando Norris ha tentato un coraggioso sorpasso ai danni del tre volte Campione del Mondo, ma quest’ultimo ha tenuto duro, non ha alzato il piede dall’acceleratore e con una manovra di forza ha portato l’avversario fuori pista. Il britannico è rientrato prepotentemente in pista ed è rimasto davanti all’avversario, Verstappen ha cercato di riprendersi subito la posizione e ha forzato il sorpasso, ma entrambe le vetture sono andate larghe, tanto da subire il sorpasso da parte di Charles Leclerc.

Max Verstappen è stato sanzionato per la scorrettezza ai danni di Lando Norris e poi per aver tratto vantaggio dall’essere uscito di pista, visto che non ha poi concesso la posizione al proprio rivale. Il pilota della Red Bull si trovava in terza posizione alle spalle delle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, seguito dal minaccioso Lando Norris, quando è entrato ai box per il primo pit-stop e ha scontato i venti secondi di penalità, rientrando così in pista in 15ma posizione.

Lando Norris è stato laconico nel team radio, parlando di Max Verstappen: “Questo ragazzo è pericoloso“. Ricordiamo che i due piloti sono in lotta per il titolo iridato: l’olandese si trova in testa alla classifica generale con 57 punti di vantaggio nei confronti di Norris e 79 su Leclerc, il risultato della gara odierna sarà fondamentale per le dinamiche del campionato.