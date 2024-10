Perché Sinner avrà un doppio giorno di riposo a Shanghai: programma stravolto e avversario ancora ignoto

“Ancor più importante è poter riposare, ho bisogno di recuperare così da farmi trovare pronto“. Si era espresso in questo modo Jannik Sinner, al termine della partita vinta nel terzo turno del Masters1000 di Shanghai contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Una vittoria in rimonta per il n.1 del mondo, con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-2, in cui il nostro portacolori ha faticato più del previsto al cospetto di un giocatore che ha sciorinato una prestazione particolarmente convincente.

Originariamente, Jannik avrebbe potuto contare su una sola giornata di riposo, avendo affrontato in rapida successione secondo e terzo round prima degli ottavi. La pioggia però di questi giorni in Cina ha stravolto lo schedule iniziale e per questo il pusterese domani non giocherà e avrà un’altra giornata nella quale recuperare le energie. Per quale motivo?

Gli organizzatori hanno stabilito che domani si completino tutti i match validi per il terzo turno, in modo che mercoledì 9 ottobre si disputino tutti gli ottavi di finale, in modo da rientrare nell’assetto migliore. Giovedì 10 e venerdì 10 è probabile che i quarti di finale vengono spalmati in due giorni, mentre sabato 11 e domenica 12 si disputeranno semifinale e Finale.

Da capire per Sinner, però, il prossimo avversario. Sì, perché la partita tra l’americano Ben Shelton e lo spagnolo Roberto Carballes Baena ancora non si è potuta tenere per i “capricci” del meteo di Shanghai. Lo statunitense parte chiaramente favorito e potrebbe avere lo svantaggio di un recupero peggiore per i tempi. Non resta che attendere.

Di seguito l’ordine di gioco di domani:

ORDINE DI GIOCO MASTERS1000 SHANGHAI