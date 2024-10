Perché si è ritirato Cobolli a Vienna: il punteggio con De Minaur prima dell’interruzione

Si interrompe nel peggiore dei modi il percorso di Flavio Cobolli nell’ATP 500 di Vienna 2024, dopo la convincente vittoria di tre giorni fa al debutto sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Purtroppo il giocatore italiano si è ritirato quest’oggi nel corso del match di secondo turno contro l’australiano Alex de Minaur, perdendo la possibilità di fare punti pesanti sul veloce indoor della capitale austriaca.

Il 22enne romano ha alzato bandiera bianca a causa di un problema alla spalla destra, evidenziando un fastidio sin dal quinto game della partita e non riuscendo a completare l’incontro. Cobolli ha deciso di stringere la mano al suo avversario sul punteggio di 7-6(2) 3-1 in favore di de Minaur, che aveva portato a casa il primo set al tie-break per poi strappare il servizio all’azzurro nel quarto gioco del secondo set.

È proprio in quel momento che il nativo di Firenze classe 2002 ha scelto di fermarsi, anche per non peggiorare ulteriormente il suo problema fisico. Vedremo nei prossimi giorni se il nostro portacolori recupererà in tempo per partecipare all’ultimo Masters 1000 della stagione, previsto a Parigi-Bercy da lunedì 28 ottobre.

Cobolli resta comunque a ridosso del best ranking e della top30 mondiale, in attesa dei risultati dei prossimi giorni tra Vienna e Basilea, mentre de Minaur avanza ai quarti di finale e si appresta ad affrontare il temibile qualificato ceco Jakub Mensik per continuare ad inseguire una difficile qualificazione in extremis alle ATP Finals di Torino.