Perché le partite di Berrettini, Musetti e Cobolli sono in ritardo a Shanghai: possibili slittamenti

La pioggia ha interrotto bruscamente il programma del Masters 1000 di Shanghai: il maltempo ha fatto capolino sulla località cinese e ha costretto i giocatori a rientrare negli spogliatoi, generando un naturalmente slittamento dei vari incontri. Quando l’acqua è iniziare a scendere sul cemento dei campi esterni si stavano disputando tre partite. Sul campo Centrale al coperto, invece, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz avevano già sbrigato le proprie pratiche.

Il bulgaro Grigor Dimitrov conduceva per 6-3, 2-4 sul belga Zizou Bergs (30-15 nel corso del settimo gioco, sulla sua battuta); lo statunitense Taylor Fritz si trovava sul 4-3 contro il francese Terence Atmane (prossimo a iniziare il suo turno al servizio); il russo Roman Safiullin era in vantaggio per 2-1 con il kazako Alexander Bublik dopo aver operato il break.

La pioggia ha così ritardato l’inizio degli impegni dei giocatori italiani. Matteo Berrettini affronterà il danese Holger Rune come terzo match sul Grandstand 2, ovvero una volta conclusa la contesa tra Dimitrov e Bergs. Lorenzo Musetti sfiderà il belga David Goffin una volta terminato l’incontro del romano, mentre il discorso sarà più lungo per Flavio Cobolli: incrocerà lo svizzero Stan Wawrinka soltanto dopo Fritz-Atmane e Tiafoe-Zhou sullo Show Court 2.

Ci potrebbero dunque essere lunghi slittamenti, dipenderà dall’intensità della pioggia e da quanto si prolungherà lo scroscio. Potrebbero anche essere necessari rinvii a domani, ricordiamo che in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi. Nessun problema, invece, per Mattia Bellucci, visto che giocherà al coperto contro il tedesco Alexander Zverev: secondo match a partire dalle ore 12.30 italiane, dopo il testa a testa tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Alex Michelsen.