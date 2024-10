Perché David Alonso è nato a Madrid, ma è colombiano: alla scoperta del campione del mondo di Moto3

Una stagione memorabile. David Alonso ha dominato in lungo e in largo il Mondiale Moto3 2024, festeggiando la certezza aritmetica del titolo con ben quattro GP d’anticipo grazie ad un ruolino di marcia devastante. 10 vittorie in 16 gare, soprattutto in una categoria come la Moto3, rappresentano un rendimento strepitoso e con pochi precedenti nella storia.

Nato a Madrid il 25 aprile 2006 da madre colombiana e padre spagnolo, Alonso ha la doppia cittadinanza ma per la sua carriera sportiva ha scelto di rappresentare il Paese sudamericano. David ha cominciato l’anno scorso il suo percorso a tempo pieno nel Motomondiale con alle spalle un percorso di tutto rispetto, essendosi imposto nell’European Talent Cup 2020 e nella Red Bull Rookies Cup 2021.

Il colombiano ha stabilito diversi record di precocità nelle categorie propedeutiche, per poi dimostrare presto il suo talento cristallino anche al “piano di sopra”. Il primo podio nel Mondiale è arrivato in quel di Jerez de la Frontera alla sua sesta gara in Moto3, mentre la sua esplosione definitiva si è materializzata nella seconda parte della stagione con quattro successi di tappa a Silverstone, Barcellona, Misano e Buriram.

Dopo aver chiuso in terza posizione il campionato 2023 da rookie, Alonso ha effettuato il definitivo salto di qualità quest’anno dimostrando una superiorità schiacciante sul resto della concorrenza e lasciando le briciole agli avversari. Archiviato il discorso titolo mondiale (traguardo mai raggiunto in precedenza dal motociclismo colombiano), il diciottenne sudamericano potrà adesso firmare nuovi record di categoria nelle ultime quattro prove del 2024.