Pattinaggio di figura: tutto facile per Gilles-Poirier a Skate Canada, secondi Lajoie-Lagha

Termina con lo scontato successo di Piper Gilles-Paul Poirier Skate Canada 2024, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio di figura andata in scena questo fine settimana in Nuova Scozia, precisamente sul ghiaccio di un purtroppo non particolarmente gremito Scotiabank Center di Halifax. I padroni di casa hanno rispettato a pieno i favori del pronostico, lanciando un segnale a distanza molto importante a Madison Chock-Evan Bates e agli azzurri Charléne Guignard-Marco Fabbri.

I danzatori nello specifico hanno pattinato una free dance da 128.40 (72.06, 56.34), punteggio maturato grazie a un grado di esecuzione di alto profilo assegnato in tutti e nove elementi del layout, tra cui spicca un notevole sollevamento rotazionale combinato e tutte le difficoltà coreografiche che, tra le altre, gli hanno concesso di spingersi fino al totale di 214.84.

Sfiorano quota 200 invece i connazionali Marjorie Lojoie-Zachary Lagha, secondi con 122.56(69.14, 53.42) piazzandosi davanti ai transalpini Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud, bravi a tenere a bada i team al ridosso del podio raccogliendo 117.49 (66.15, 51.34) per 194.25.

Il circuito la prossima settimana si sposterà in Europa, precisamente ad Angers, per il Grand Prix de France, pianificato dall’1 al 3 novembre.