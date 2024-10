Pattinaggio di figura: Nakata domina lo short alla tappa Junior Grand Prix di Wuxi, bene Petracchi-Basile nella danza

Va in archivio la prima giornata di competizioni in quel di Wuxi, città della Cina che ospita questo fine settimana l’ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico. Due i segmenti andati in scena quest’oggi: lo short program individuale maschile e la rhythm dance della danza sul ghiaccio.

In campo maschile ad imporsi è stato il giapponese Rio Nakata. L’atleta, vincitore delle Finali dello scorso anno e argento iridato di categoria, si è rivelato l’unico a spingersi oltre la soglia degli 80 punti, raccogliendo 81.55 (43.14, 38.41) con il classico layout composto dal triplo axel (di grande qualità), dal triplo flip e dalla combinazione triplo toeloop/triplo toeloop. A cinque punti di distanza si è invece piazzato il neozelandese Yanhao Li che, malgrado una caduta del triplo axel, è riuscito comunque a guadagnare 76.10 (39.83, 37.27), staccandosi di due lunghezze dal sudcoreano Jeekun Lee, al momento sul gradino più basso del podio con 74.08 (40.15, 33.93).

Nella danza dominio invece degli statunitensi Elliana ed Ethan Peal, abili a pattinare una rhytm dance da 65.31 (36.24, 29.07) con cui hanno preceduto i canadesi Chloe Nguyen-Brendan Giang, secondi con 60.55 (33.15, 27.40) davanti ai francesi Ambre Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman, terzi con 58.74 (30.74, 28.00).

Da segnalare l’ottimo piazzamento in top 10 di Vittoria Petracchi-Daniel Basile, ottavi con 53.73 (30.46, 32.27) dopo un programma ben pattinato, in cui hanno sfoggiato buona qualità nei cinque elementi pianificati.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE