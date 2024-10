Pattinaggio artistico: Nakai trionfa nel Grand Prix Junior di Wuxi, buoni risultati per l’Italia

Termina con il trionfo totale di Ami Nakai l’ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, rassegna itinerante in scena a Wuxi (Cina). La nipponica ha infatti vinto per dispersione la gara femminile, scavalcando l’importante soglia dei 200 punti.

Buona la prova dell’atleta che, con due tripli axel sul quarto e altri cinque salti da tre giri rotazione, ha sbaragliato la concorrenza ottenendo 136.22 (73.28, 62.94) per 204.88. Posto d’onore poi per la sudcoreana Yuseong Kim, abile a tenere botta pattinando il quarto libero valutato 128.03 (71.37, 56.55) per 192.23 arginando di un nulla la padrona di casa Yihan Wang, terza con 128.96 (72.20, 56.76) per 192.11. Importante undicesima piazza inoltre per l’azzurra Chiara Minighini, la quale in un contesto di alto livello si è attestata in 100.86 (50.32, 50.54) per 152.81. Diciassettesimo posto infine per Elena Agostinelli con 86.64 (43.26, 43.38) per 131.79

Elliana ed Ethan Peal si sono poi imposti con margine nella prova della danza, solcando la soglia dei 160 punti. Nello specifico gli statunitensi, approfittando del largo vantaggio della rhythm dance, hanno raccolto 95.19 (49.99, 45.20) per 160.50 chiudendo la porta alla rincorsa dei francesi Ambre Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman, secondi con il miglior libero del lotto valutato 96.13 (51.73, 44..40) per 154.87. Terza posizione poi per i canadesi Chloe Nguyen-Brendan Giang, terzi con 90.42 (48.12, 42.30) per 150.97.

Ottima ottava posizione poi per gli azzurri Vittoria Petracchi-Daniel Basile, bravi a mantenere la casella arpionata nel segmento breve guadagnando 79.05 (43.15, 35.90) per 132.78.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE