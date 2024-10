Pattinaggio artistico: Ghilardi-Ambrosini ad Angers vanno a caccia del quarto podio nel Grand Prix

Parola d’ordine: continuità. Scaldano i motori Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, coppia pronta a dire la sua in occasione della terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, ovvero al Grand Prix De France, in scena questo weekend (dall’1 al 3 novembre) sul ghiaccio di Angers.

L’obiettivo per l’esperto team stanziato a Bergamo sarà quello di conquistare il quarto podio complessivo in un appuntamento della competizione itinerante, il primo in terra transalpina dopo la quinta piazza ottenuta nel 2021 e l’ottava raccolta nel 2019.

Si tratta di un test particolarmente fascinoso per i ragazzi seguiti da Rosanna Murante, alle prese con i temibilissimi teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin e con i connazionali Sara Conti-Niccolò Macii, due binomi che lo scorso anno si sono piazzati rispettivamente al primo e al secondo posto alle Finali ello scorso anno.

In un contesto di grande equilibrio, in cui anche un errore minimo può fare una grande differenza, Rebecca e Filippo dovranno presentarsi in terra francese facendo tesoro delle prestazioni svolte nella pre-season: a New York, per il John Nicks Pairs Challenge, gli atleti hanno guadagnato 172.61 (sesto posto), per poi salire a quota 192.47 al Lombardia Trophy 2024 (quarta posizione) migliorandosi nella Diamond Cup, dove è arrivata la vittoria con 193.33.

Inutile dire che in quel di Angers il goal dovrà essere quello di superare l’attuale primato personale, al momento fermo a 195.68. Un importante punto di partenza per essere competitivi in una specialità in cui i 200 sono ormai una soglia obbligata per puntare alla top 3 negli eventi più importanti. Forza ragazzi.