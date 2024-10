Pattinaggio artistico, Beccari-Guarise rinunciano a Skate Canada. La motivazione

Tegola per l’Italia del pattinaggio artistico. Lucrezia Beccari e Matteo Guarise non saranno della partita a Skate Canada, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 in programma in questo fine settimana ad Halifax (Nuova Scozia). Il nome della coppia campionessa d’Europa in carica è stato cancellato dall’elenco dei partecipanti lo scorso weekend.

Le motivazioni del forfait sono legate alle condizioni fisiche della dama, alle prese nuovamente con un problema al piede per cui dovrà valutare, di concerto con il proprio team, il metodo più funzionale per attuare un adeguato processo di guarigione.

“Ciao a tutti. Sono così triste di annunciare che non gareggeremo a Skate Canada – ha scritto Beccari in un post su Instagram -. Purtroppo ho di nuovo problemi al piede…sto cercando di trovare con il mio staff il modo migliore da seguire per una buona guarigione per tornare al più presto. Auguro un grosso in bocca al lupo a tutti gli amici che si sfideranno”.

Beccari-Guarise hanno debuttato poche settimane fa allo Shanghai Trophy 2024, conquistando la seconda posizione con 178.35 cedendo il passo solo agli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko. I due pattinatori sono attesi, salvo ovviamente ulteriori sviluppi, all’NHK Trophy di Tokyo, in programma dall’8 al 10 novembre.