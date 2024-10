Pattinaggio artistico: a Skate Canada Ilia Malinin vuole chiudere la pratica, c’è Sakamoto

Potrebbe già arrivare il primo responso questo fine settimana in occasione di Skate Canada, secondo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena presso la città di Halifax (Nuova Scozia). I fari saranno puntati infatti sul Campione del Mondo in carica Ilia Malinin che, dopo il successo nell’inaugurale Skate America, cercherà di chiudere immediatamente i conti per la qualificazione alle Finali, previste a Grenoble nel mese di dicembre.

Una scelta certamente non eccessivamente strana quella de super quadruplista che, seguendo quanto fatto per anni da Nathan Chen, preferisce togliersi subito le tappe di qualificazione per concentrarsi maggiormente sugli appuntamenti più caldi della stagione. Dopotutto anche in terra canadese il talento classe 2004 partirà con i favori del pronostico, con l’obiettivo di ottenere il suo quarto trionfo complessivo nel circuito (escludendo la vittoria alle Finali 2023). Con lui ci saranno comunque avversari alto profilo, tra tutti il competitivo nipponico Shun Sato, il sudcoreano incostante Junhwan Cha, oltre che il meraviglioso connazionale Jason Brown. Dentro anche Gabriele Frangipani, a caccia di un piazzamento di lusso.

Tra le donne tutte le attenzioni saranno sulla leader incontrastata del movimento Kaori Sakamoto, in totale stato di grazia da Pechino 2022 e pronta a vivere un’altra annata sportiva da protagonista. Da non sottovalutare però le sudcoreane Yelim Kim e Seoyeong Wi, le giapponesi Yana Yoshida e Rino Matsuike e la padrona di casa Madeline Schizas. Punto interrogativo inoltre per Alysa Liu, tornata all’attività agonistica dopo aver annunciato il ritiro a seguito del bronzo conquistato ai Mondiali 2022.

Depotenziata la prova dedicata alle coppie, complice il forfait annunciato dei nostri Lucrezia Beccari-Matteo Guarise. Ma ad allietare il pubblico ci saranno comunque nomi di rilievo come quello dei Campioni Mondiali Deanna Stellato-Dudek-Maxime Deschamps e dei tedeschi Annika Hocke-Robert Kunkel. Tutto facile nella danza invece per Piper Gilles-Paul Poirier, indiziati numero uno per la vittoria.