Patrizio Bertelli ufficializza: “Luna Rossa sarà in America’s Cup, penso al 2027”. E svela novità sull’equipaggio…

Patrizio Bertelli, amministratore delegato di Prada e patron di Luna Rossa, ha ribadito in un’intervista concessa a Mediaset che il sodalizio italiano darà un nuovo assalto alla America’s Cup, dopo aver perso la finale del torneo degli sfidanti contro INEOS Britannia: “L’America’s Cup è diventato ormai un circuito che sta avvicinando tanti giovani, non si può più tornare indietro, motivo per cui penso che in occasione della prossima sfida rimarranno le stesse barche. Non credo andrà in scena nel 2026, ma piuttosto nel 2027, tuttavia è ancora tutto da decidere. Non saremo Challenger of Records, ma ci saremo“.

Dopo aver fallito sei tentativi e avere superato il record di Sir Lipton, Patrizio Bertelli ci vorrà riprovare e spera finalmente di poter alzare al cielo la mitica Vecchia Brocca. A dettare le regole della competizione sportiva più antica del mondo sarà chi riuscirà a vincere il testa a testa tra Team New Zealand e INEOS Britannia, che scatterà sabato 12 ottobre nelle acque di Barcellona. L’auspicio è che la formazione tricolore possa davvero ambire al massimo traguardo facendo sognare un’intera Nazione.

L’inossidabile imprenditore ha svelato notizie importanti sulla squadra che sarà impegnata nella prossima campagna: “Le barche vanno ormai a 100 chilometri orari, i tempi sono stretti e serve reattività, quindi servono giovani. Max Sirena sarà sicuramente ancora a capo del team, Bruni sarà fra gli allenatori, mentre Spithill, dopo aver vinto due volte l’America’s Cup, si dedicherà di più alla Sail GP. Non so se sarà un addio, le persone reagiscono a caldo, per cui aspettiamo perché fa parte del nostro gruppo“.

Max Sirena sarà dunque confermato nel ruolo di skipper, mentre ci saranno novità importanti tra i timonieri: Francesco Bruni farà da coach, James Spithill andrà a fare il CEO del progetto italiano del SailGP (dove dovremmo vedere all’opera Ruggero Tita), tra i timonieri ci saranno i giovani Marco Gradoni e Gigi Ugolini (freschi vincitori della Youth America’s Cup) e proprio Ruggero Tita (due volte Campione Olimpico di Nacra 17 in coppia con Caterina Banti).

Il 78enne toscano ha dichiarato di volere dare continuità a questa formula e di non volere compiere grandi stravolgimenti: “Non ho preferenze sul luogo, qualsiasi campo di regata va bene. Trovo che gli equipaggi misti non funzionino. Sono negativo a riguardo. Lasciamo stare questa prospettiva: McEnroe non gioca con la Williams. Sicuramente ci sarà ricambio generazionale, ma il vero cambio l’abbiamo fatto ad Auckland con due timonieri“.