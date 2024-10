Paolini-Erika Andreeva, WTA Wuhan 2024: orario, programma, tv, streaming

Per Jasmine Paolini nuovo impegno a Wuhan nel secondo e ultimo WTA 1000 che si gioca in Cina. La toscana, numero 6 del mondo a oggi con mire verso l’alto (dalla 3a posizione a oggi c’è un margine abbastanza ridotto) sfiderà domani un’Andreeva. Non Mirra, però, perché dal derby tra sorelle è uscita vincitrice, e anche in modo netto, Erika.

E lo ha fatto in maniera anche sorprendente, considerato che si è trovata ad avere anche una buona dose di fortuna. In tabellone è infatti entrata da lucky loser, e questo terzo turno a Wuhan è il risultato migliore nella carriera della ventenne di Krasnoyarsk, fino ad ora rimasta spesso nell’ombra di quella della sorella. Per Paolini un’ottima occasione al fine di spingere sull’acceleratore verso le WTA Finals ormai a meno di mezzo passo, considerata anche la sconfitta dell’americana Emma Navarro che semplifica di molto una situazione che, in realtà, era ed è aperta solo a livello matematico.

Il match tra Jasmine Paolini ed Erika Andreeva si giocherà come terzo sul Court 1 dopo Linette-Kasatkina e Baptiste-Alexandrova e in ogni caso non prima delle ore 9:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in chiaro su SuperTennis, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-ERIKA ANDREEVA, WTA WUHAN 2024

Giovedì 10 ottobre

Court 1

Ore 5:00 Linette (POL)-Kasatkina [8] – 3° turno

A seguire Baptiste (USA) [Q]-Alexandrova – 3° turno

Non prima delle ore 9:00 Paolini (ITA) [3]-E. Andreeva [LL] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis – 3° turno

Dopo ragionevole riposo Errani (ITA)/Paolini (ITA) [4]-Alexandrova/Siniakova (CZE) – 2° turno

PROGRAMMA PAOLINI-ERIKA ANDREEVA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis (in chiaro)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport