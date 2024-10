WTA Wuhan 2024, Jasmine Paolini esordisce con una vittoria e conquista gli ottavi di finale

Buona la prima per Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan. L’azzurra ha sconfitto la tennista di casa, Yue Yuan, numero 41 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco. Una vittoria importante per la toscana anche in chiave qualificazione alle WTA Finals, visto che con questo successo Paolini ha superato Elena Rybakina al quarto posto ed ormai è vicinissima alla certezza matematica di essere tra le migliori otto a fine stagione (obiettivo già centrato in doppio con Sara Errani).

Negli ottavi di finale Paolini affronterà Erika Andreeva, che, con grande sorpresa, ha battuto nel derby russo la sorella Mirra con un perentorio 6-3 6-1. Non ci sarà dunque l’ennesimo scontro stagionale tra Paolini e Mirra, con la toscana che invece se la vedrà con la maggiore delle due sorelle, numero 70 della classifica mondiale.

Tornando al match odierno, Paolini ha faticato soprattutto con la seconda di servizio, conquistando il 39% dei punti con questo colpo. Molto meglio il rendimento con la prima, con un convincente 73% di punti vinti. Paolini ha concesso otto palle break, annullandole sei nel solo secondo set, dove ha rischiato più volte di andare sotto nel punteggio.

Paolini ha subito una palla break in avvio di match, ma manca il dritto praticamente a punto fatto. Il break è solo rimandato ed arriva nel terzo gioco, quando l’azzurra strappa il servizio alla cinese. Nel quinto game Paolini allunga ulteriormente, visto che si procura due palle break e sulla prima Jasmine trova una bellissima risposta di rovescio. Sembra una partita in pieno controllo della numero sei del mondo ed invece arriva un improvviso blackout. Yue Yuan recupera prima uno dei due break di svantaggio e poi nuovamente toglie la battuta all’azzurra nell’ottavo game, pareggiando clamorosamente i conti. Il nono gioco è tiratissimo, con Paolini che si procura ben quattro palla break e alla fine riesce a trovare un’altra risposta vincente per chiudere il game. L’azzurra si prende così il primo set per 6-4.

Inizio di secondo set complicato per Paolini, visto che si trova subito ad affrontare quattro palle break nel suo primo game al servizio. La toscana riesce a salvarsi e si ripete poi anche nel quarto gioco, dove invece le palle break salvate sono due. Scampato il pericolo Paolini è lei a strappare il servizio all’asiatica nel quinto game, grazie ad un pregevole passante di rovescio. Si tratta della svolta, perchè poi l’azzurra si mantiene in vantaggio e nel nono gioco alla terza palla match riesce a togliere ancora la battuta all’avversaria e a chiudere il set sul 6-3, qualificandosi per gli ottavi di finale.