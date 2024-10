Pallanuoto, Serie A1: tutto facile per Pro Recco e RN Savona

Primo sabato dedicato alla Serie A1 di pallanuoto maschile: sono andate in scena le prime sei partite, con domani il match tra Iren Genova Quinto e AN Brescia che chiuderà questo primo turno.

Tutto facile per le due squadre più attese oggi: Pro Recco vince facile in casa con il De Akker, RN Savona batte 17-6 la neopromossa Training Academy Olympic Roma. Vittorie anche per Roma Vis Nova, Telimar e Trieste, pareggio tra Posillipo e Fiorentia.

Prima giornata – sabato 12 ottobre

Training Academy Olympic Roma-RN Savona 6-17

Pro Recco-De Akker Team 14-5

Roma Vis Nova Pallanuoto-CC Ortigia 1928 11-7

Telimar-Onda Forte 14-11

Pallanuoto Trieste-Nuoto Catania 17-7

CN Posillipo-RN Florentia 8-8

Domenica 13 ottobre

15:00 Iren Genova Quinto-AN Brescia

Arbitri: Carmignani e D’Antoni