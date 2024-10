Pallanuoto: scatta stasera la terza giornata di Serie A1. Trasferta insidiosa per l’AN Brescia

Prosegue senza soste il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. In programma la terza giornata in questo weekend che sarà spalmata lungo tre giorni: da oggi a domenica.

Stasera spazio all’anticipo tra Posillipo e Trieste, con i friulani che vanno a caccia del terzo successo in altrettante partite. Chi vuole restare a punteggio pieno è ovviamente la Pro Recco che vola nella Capitale per affrontare la T. Academy Olympic Roma. Trasferta insidiosa per l’AN Brescia che affronterà nel posticipo della domenica l’Ortigia. A caccia di punti dopo la delusione nel big match l’RN Savona che se la vedrà in un altro derby con l’Iren Genova Quinto.

A1 maschile – 3^ giornata

venerdì 25 ottobre

19.30 C.N. Posillipo-Pallanuoto Trieste

sabato 26 ottobre

15.00 T. Academy Olympic Roma-Pro Recco Waterpolo

15.00 Telimar-De Akker Team

17.00 Roma Vis Nova Pallanuoto-Nuoto Catania

17.00 Onda Forte-R.N. Florentia

18.00 Iren Genova Quinto-R.N. Savona

domenica 27 ottobre

16.30 C.C. Ortigia 1928-AN Brescia