Pallanuoto: RN Savona show in Champions League, battuto il Primorac 18-12

Arriva la prima vittoria per l’RN Savona nella fase a gironi della Champions League di pallanuoto maschile. L’unica rappresentante italiana nella manifestazione riesce ad imporsi a domicilio per 18-12 sul Primorac.

Gran prestazione della squadra guidata da Angelini in terra montenegrina. Dopo un primo quarto alla pari, concluso sul 4-4, ecco il primo break che arriva in una seconda frazione ricca di reti. Il vantaggio è di +2 a metà gara, Damonte illumina per i liguri (tre reti per lui, così come per Figlioli, Occhione ed Erdelyi) e in un quarto periodo super arriva lo strappo decisivo.

Gruppo D che vede davanti l’Olympiacos a quota 5, Savona a 3 alla pari con il Sabadell, Primorac ultimo a quota 1.

Champions League – Fase a gironi – 2agiornata – Girone D

PRIMORAC-BPER SAVONA 12-18 (4-4, 4-6, 3-3, 1-5)

Primorac: Massaro, Dr. Brguljan 2, S. Cetkovic, Shushiashvili 2, Mrsic 1 (rig.), L. Murisic 1, Matkovic 2, S. Janovic 1, Vico 1, N. Brkic 1, P. Cetkovic 1, B. Vuckovic, D. Cetkovic. All. Paskovic

BPER Savona: Nicosia, Cora, Damonte 3, Figlioli 3 (2 rig.), Occhione 3, Rizzo, Merkulov 2, Bruni 1, Gullotta, M. Guidi 2, A. Patchaliev 1, Erdelyi 3, Da Rold. All. Angelini

Arbitri: Kun (Hun) e Bourges (Fra)

Note: sup. num. Primorac 8/16, Savona 6/10. Rigori: Primorac 1/2, Savona 2/2. Uscito 3 f. Cora al 21’