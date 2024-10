Pallanuoto: Pro Recco vince il big match della seconda giornata di A1

Seconda giornata per il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Sei i match disputati in questo sabato, domani andrà in scena il posticipo tra Ortigia e Onda Forte.

L’attesa oggi era tutta per il big match, il derby ligure tra Pro Recco e RN Savona: colpaccio a domicilio per i campioni d’Italia che si impongono per 12-7.

Restano a punteggio pieno con i recchelini anche AN Brescia e Pallanuoto Trieste che battono rispettivamente Telimar e Training Academy Olympic Roma.

2^ giornata – sabato 19 ottobre

RN Savona-Pro Recco Waterpolo 7-12 – trasmessa in diretta su Waterpolo Channel

Pallanuoto Trieste-Training Academy Olympic Roma 10-9

Nuoto Catania-Circolo Nautico Posillipo 10-12

De Akker Team-Iren Genova Quinto 9-10

AN Brescia-Telimar 14-8

RN Florentia-Roma Vis Nova 10-9

Domenica 20 ottobre

15.00 CC Ortigia 1928-Onda Forte