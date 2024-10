Pallanuoto femminile, scatta il campionato di Serie A1. Tutte le big in trasferta nella prima giornata

Un primo antipasto c’è già stato, con il turno di qualificazione di Coppa Italia che si è giocato nello scorso weekend. Ora si fa sul serio: scatta oggi infatti il campionato di Serie A1 di pallanuoto al femminile. Inizia la nuova stagione.

Sono quattro gli incontri che verranno disputati in questo sabato: attesa per vedere in acqua le campionesse in carica de L’Ekipe Orizzonte Catania, che è ospite della neopromossa Vela Nuoto Ancona. Trasferta anche per la SIS Roma contro la Cosenza Pallanuoto. La partita più interessante è il posticipo del mercoledì che vedrà il Plebiscito Padova ospitato dal Rapallo.

Prima giornata – sabato 19 ottobre

13:45 Pallanuoto Trieste-Brizz Nuoto

14:00 Cosenza Pallanuoto-SIS Roma

14:30 Vela Nuoto Ancona-L’Ekipe Orizzonte

18:30 SS Lazio Nuoto-AGN Energia Bogliasco 1951

Mercoledì 23 ottobre 2024

19:30 Rapallo Pallanuoto-Plebiscito Padova