Pallanuoto femminile, pareggio tra Padova e Trieste nel posticipo di Serie A1

La Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile vede andare in scena quest’oggi un incontro della seconda giornata della stagione regolare, rinviato per lasciare spazio nello scorso fine settimana alle Coppe Europee: il big match tra Padova e Trieste finisce in parità per 6-6.

Nel primo quarto le ospiti si portano in vantaggio con Cordovani, ma Schaap pareggia. Le giuliane tornano in vantaggio con Koptseva, ma Bacelle riequilibra la contesa per il 2-2. Nella seconda frazione arriva il break delle patavine con Delli Guanti ed il rigore di Millo, le ospiti restano a secco e si arriva a metà gara sul 4-2.

Nel terzo periodo arriva la replica delle alabardate, grazie alla doppietta di Gragnolati, la quale nel giro di un minuto va a segno prima in superiorità e poi in parità numerica per il 4-4. Nell’ultimo quarto Millo riporta le venete in vantaggio, ma Cergol pareggia. Nuovo vantaggio patavino, ancora con Millo, ma Gragnolati, nuovamente in superiorità numerica, fissa il definitivo 6-6.

TABELLINO

CS PLEBISCITO PD-PALLANUOTO TRIESTE 6-6

CS PLEBISCITO PD: L. Teani, E. Bacelle 1, B. Cassara’, M. Schaap 1, G. Delli Guanti 1, N. Muissu, A. Millo 3, P. Pedley, Y. Al Masri, C. Meggiato, V. Sgro’, A. Grigolon, C. Giacon, F. Bozzolan. All. Posterivo.

PALLANUOTO TRIESTE: F. Sparano, G. Citino, E. De March, S. Cordovani 1, V. Gant, L. Cergol 1, G. Klatowski, F. Colletta, A. Gragnolati 3, J. Vukovic, G. Matafora, G. Zizza, R. Apollonio, V. Koptseva 1. All. Zizza.

Arbitri: Colombo e Pinato.

Note – Parziali: 2-2, 2-0, 0-2, 2-2. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Plebiscito Padova 0/9 + un rigore e Pallanuoto Trieste 2/8. Spettatori: 100 circa.

SERIE A1 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Risultati 2a Giornata

Mercoledì 23 ottobre 2024

S.I.S. ROMA – BRIZZ NUOTO 17-4

L’EKIPE ORIZZONTE – SMILE COSENZA PALLANUOTO 13-1

Sabato 26 ottobre 2024

VELA NUOTO ANCONA – S.S. LAZIO NUOTO 7-8

Mercoledì 30 ottobre 2024

C.S. PLEBISCITO PD – PALLANUOTO TRIESTE 6-6

Giovedì 31 ottobre 2024

20:00 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – RAPALLO PALLANUOTO Bogliasco (GE) – Piscina Comunale

Classifica

L’Ekipe Orizzonte 6

SIS Roma 6

Pallanuoto Trieste 4

AGN Energia Bogliasco 1951* 3

Rapallo Pallanuoto* 3

SS Lazio Nuoto 3

Plebiscito Padova 1

Brizz Nuoto 0

Cosenza Pallanuoto 0

Vela Nuoto Ancona 0

* = una partita in meno