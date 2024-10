Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2025: Ekipe Orizzonte, SIS Roma e Plebiscito Padova

Seconda giornata per la prima fase della Coppa Italia di pallanuoto al femminile. Arrivano già i primi verdetti, con tre delle sei squadre già promosse alla Final Six: sono le più attese, Ekipe Orizzonte Catania, SIS Roma e Plebiscito Padova.

Girone A a Catania

L’Ekipe Orizzonte 9, Pallanuoto Trieste 6, Rapallo Pallanuoto 3, Cosenza Pallanuoto e Vela Nuoto Ancona 0

2 giornata – sabato 12 ottobre

Vela Nuoto Ancona-L’Ekipe Orizzonte 2-26

Vela Nuoto Ancona: Andreoni, Consolani, Campitelli, Monterubbianesi 1, Manini, Marchetti, Bartocci 1, Olivieri, Dametto, Bersacchia, Altamura, Mancinelli. All. Pace.

L’Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 2, Jutte 2, Viacava 2, Giuffrida 1 (rig.), Bettini 2, Andrews 3 (2 rig.), Tabani 3, Gagliardi 1, Hardy 2 (1 rig.), Longo 2, Leone 4 (2 rig.), Condorelli, Moschetti 2. All. Miceli.

Arbitri: Calabrò e Roberti Vittory

Note: parziali 1-6, 0-8, 1-4, 0-8. Uscite per limite di falli Bartocci (A) nel terzo tempo e Beracchia (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ancona 1/9 + un rigore e Orizzonte 9/13 + 6 rigori. Celona (O) para un rigore a Bersacchia nel quarto tempo.

Pallanuoto Trieste-Cosenza Pallanuoto 10-5

Pallanuoto Trieste: Sparano, Citino 1, De March, Cordovani, Gant 1, Cergol 1, Klatowski 1, Colletta 1, Gragnolati 2 (1 rig.), Vukovic 1, Matafora, G. Zizza 1, Apollonio, Koptseva 1. All. P. Zizza

Cosenza Pallanuoto: Nigro, Stavolo, Ciudad 1, Mandelli, Misiti 2, Malluzzo, Morrone, Lupinogina 1, Santoro 1, Occhione, Marigliano, Brandimarte. All. Fasanella

Arbitri: Rizzo e Schiavo.

Note: parziali 4-3, 2-0, 2-0, 2-2. Superiorità numeriche: Trieste 2/5 + 1 rigore, Cosenza 3/8.

Rapallo Pallanuoto-Vela Nuoto Ancona 13-6

Rapallo Pallanuoto: Caso, Zanetta 1, Di Maria 1, Bianco, Marcialis, Lombella, Galardi, Cabona 3 (1 rig.), Kudella 3 (1 rig.), Grasso 1, Bianconi, Ballesty 3, Santapaola, Daniele 1 (rig.). All. Antonucci.

Vela Nuoto Ancona: Andreoni, Consolani, Campitelli, Monterubbianesi 2, Manini, Marchetti 1, Bartocci, Olivieri 1, Dametto 1, Bersacchia, Altamura 1, Mancinelli. All. Pace.

Arbitri: Grillo e Petronilli.

Note: parziali 2-1, 3-3, 4-1, 4-1. Uscita per limite di falli Olivieri (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Rapallo 4/6 + 4 rigori (uno fallito) e Ancona 4/9 + un rigore fallito. Santapaola (R) para rigore ad Altamura a 2’50” del primo tempo. Andreoni (A) para un rigore a Bianconi a 3’50” del primo tempo.

L’Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste 9-6

L’Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 4, Jutte 1, Viacava 1, Giuffrida, Bettini 1, Andrews 1, Tabani 1, Gagliardi, Hardy, Longo, Leone, Condorelli, Moschetti. All. Miceli.

Pallanuoto Trieste: Sparano, Citino, De March 1, Cordovani, Gant, Cergol 1, Klatowski 1, Colletta, Gragnolati 2, Vukovic 1, Matafora, G. Zizza, Apollonio, Koptseva. All. P. Zizza.

Arbitri: Calabrò e Schiavo.

Note: 2-3, 4-0, 0-2, 3-1. Uscita per limite di falli Gant (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: L’Ekipe Orizzonte 4/11 + un rigore fallito e Trieste 4/11. Halligan (O) fallisce un rigore (traversa) a 2’48” del terzo tempo.

Girone B a Padova

Plebiscito Padova 9, SIS Roma 6, AGN Energia Bogliasco 1951 e Brizz Nuoto 1 e SS Lazio Nuoto 0

2 giornata – sabato 12 ottobre

SS Lazio Nuoto-Plebiscito Padova 4-12

Lazio Nuoto: Acerbotti, Falso, Di Marcantonio, Ioannou 2, Boldrini, Imola, Tori, Lomonte, Rugora, Mataafa 2, Troncanetti, Rovetta, Lucherini, Esposito. All. Spagnoli.

Plebiscito Padova: Teani, Bacelle 3, Cassarà 1, Schaap 3 (1 rig.), Delli Guanti 1, Bozzolan, Millo 1, Pedley 1, Al Masri, Meggiato, Sgrò 1, Grigolon, Destro, Battel. All. Posterivo.

Arbitri: Ferrari e Zedda

Note: parziali 1-1, 0-5, 1-3, 2-3. Uscita per limite di falli Boldrini (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Lazio 1/4 e Plebiscito 2/7 + 3 rigori di cui 2 falliti.

Brizz Nuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 11-11

Brizz Nuoto: Poor, Sapienza 2, Vitaliano, Pastanella, Sbruzzi 3, Spampinato, Bianchi 2, Pane, Cappello, Meijer 4, Totolici, Santapaola, Scibona, Russo. All. Zilleri.

AGN Energia Bogliasco 1951: Uccella, P. Bettini, Spampinato 1, Virzi, Bozzo 3, G. Millo 2, Rosta 3, Rogondino, Paganello 1, Bo, Carpaneto, Paganuzzi 1, De Capitani, Nicatore. All. Sinatra

Arbitri: Nicolosi e Guarracino.

Note: parziali 3-4, 3-2, 3-2, 2-3. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli, Superiorità numeriche: Brizz Nuoto 4/8 + 3 rigori e Bogliasco 4/8 + 3 rigori.

Plebiscito Padova-Brizz Nuoto 16-7

Plebiscito Padova: Teani, Bacelle 1, Cassarà 1, Schaap 4 (2 rig.), Delli Guanti, Bozzolan 1, Millo 1 (rig.), Pedley 2, Al Masri 1, Meggiato 4 (2 rig.), Sgrò, Grigolon 1, Giacon, Breda. All. Posterivo.

Brizz Nuoto: Poor, Sapienza, Vitaliano 1, Pastanella 1, Sbruzzi 3, Spampinato, Bianchi, Pane, Cappello, Meijer 2 (1 rig.), Totolici, Santapaola, Paladino, Russo. All. Zilleri.

Arbitri: Brasiliano e Guarracino.

Note: parziali 5-1, 5-2, 4-2, 2-2. Uscite per limite di falli Sgrò (P) nel terzo tempo e Pane (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Padova 6/10 + 6 rigori (uno fallito) e Brizz 1/11 + un rigore.

SIS Roma-AGN Energia Bogliasco 1951 17-5

SIS Roma: Sesena, Zaplatina 5, Gual Rovirosa, A. Aprea, Ranalli 1, Chiappini 1, Picozzi 1, Di Claudio 1, Papi 1, Centanni 4, Cocchiere 2, Carosi, Bottiglieri, G. Aprea 1. All. Capanna.

AGN Energia Bogliasco 1951: Uccella, Bianco 1, Spampinato 1, Virzi, Bozzo 1, G. Millo, Rosta, Rogondino, Paganello, Bo 1, Carpaneto, Paganuzzi 1 (rig.), De Capitani, Nicatore. All. Sinatra.

Arbitri: Nicolosi e Torneo.

Note: 4-2, 2-1, 4-0, 7-2. Uscite per limite di falli Ranalli (R) e Virzi (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Roma 5/12 e Bogliasco 3/9 + un rigore.