Pallanuoto femminile, Champions League 2024-2025: SIS Roma e Plebiscito Padova passano il turno come seconde

SIS Roma e Plebiscito Padova hanno chiuso al secondo posto il turno di qualificazione alla Champions League 2024-2025 di pallanuoto femminile: le due formazioni italiane, già certe sin da ieri del passaggio alla fase a gironi, oggi sono state entrambe sconfitte, così come ha concluso con un’ulteriore battuta d’arresto il Rapallo, già eliminato, come il Trieste, che aveva terminato ieri le proprie fatiche ed oggi ha riposato.

Sono passate alla fase a gironi le prime due classificate di ciascun raggruppamento più la migliore terza, scaturita dal Girone B, nel quale tre squadre hanno chiuso a nove punti: queste undici squadre si sono sommate alle cinque, tra le quali L’Ekipe Orizzonte Catania, già ammesse di diritto alla fase a gironi, nella quale verranno suddivise in quattro raggruppamenti da quattro squadre.

Nel Gruppo D la SIS Roma ha ceduto di misura alle iberiche del Terrassa, vittoriose per 14-13 nello scontro diretto per il primo posto. La spagnole hanno indirizzato il match già col 4-1 del primo periodo, poi hanno difeso il vantaggio arrivando a metà gara sul 7-5, ed al termine del terzo quarto avanti 10-8. La compagine iberica nell’ultimo quarto ha allungato fino al +4 sul 13-9 e poi sul 14-10, prima che un rilassamento finale permettesse alle capitoline di chiudere a -1 sul definitivo 13-14.

Nel Gruppo C la Plebiscito Padova ha ceduto alle elleniche dell’Alimos, al successo con un netto 17-10: la gara si è messa subito male per le patavine che hanno terminato il primo quarto sotto 0-5. Nella seconda frazione le greche hanno allungato ulteriormente, arrivando a metà gara sul 9-2. Per il resto della gara le elleniche hanno amministrato mantenendo invariato il gap fino al 17-10 conclusivo.

Nel Gruppo A il Rapallo ha perso contro l’altra formazione ellenica del Panionios, impostasi per 18-14: sfida in equilibrio per tre quarti di gara, poi nell’ultima frazione le greche hanno dilagato. Primo quarto chiuso sul 3-3, poi a metà gara le elleniche hanno chiuso in vantaggio per 7-6. Le liguri hanno riequilibrato la contesa arrivando all’ultimo stop sul 12-12, poi negli ultimi 6′, dal 13-13, le greche hanno piazzato il parziale di 5-1 per il 18-14 finale.

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE – GIRONI QUALIFICAZIONE

RISULTATI

Gruppo A

Giovedì 3 ottobre

De Zaan-Rapallo 16-10

Panionios- Ferencváros 6-10

Venerdì 4 ottobre

Ferencváros-De Zaan 17-8

Sant Andreu- Panionios 16-7

Sabato 5 ottobre

De Zaan-Sant Andreu 7-12

Rapallo-Ferencváros 11-12

Panionios-De Zaan 7-14

Sant Andreu-Rapallo 15-10

Domenica 6 ottobre

Ferencváros- Sant Andreu 9-8

Rapallo-Panionios 14-18

Gruppo C

Giovedì 3 ottobre

Plebiscito Padova-Hapoel 19-11

Alimos-Ethnikos 16-10

Venerdì 4 ottobre

Ethnikos-Hapoel 16-15

Plebiscito Padova-Tenerife 13-11

Sabato 5 ottobre

Alimos-Hapoel 18-9

Ethnikos-Tenerife 9-13

Tenerife-Alimos 9-20

Plebiscito Padova-Ethnikos 13-8

Domenica 6 ottobre

Hapoel-Tenerife 10-11

Plebiscito Padova-Alimos 10-17

Gruppo D

Giovedì 3 ottobre

Trieste–SIS Roma 9-11

Eger-Terrassa 10-19

Venerdì 4 ottobre

Trieste-Keruleti 14-13

Eger-SIS Roma 12-15

Sabato 5 ottobre

Terrassa-Trieste 15-9

Keruleti-SIS Roma 10-18

Eger-Trieste 17-19 dtr (14-14)

Keruleti-Terrassa 14-18

Domenica 6 ottobre

Terrassa-SIS Roma 14-13

Eger-Keruleti 13-10

CLASSIFICHE (In grassetto le squadre qualificate)



Gruppo A (Atene): FTC-Telekom (HUN) 12, CN Sant Andreu (ESP) 9, ZV De Zaan (NED) 6, Panionios GSS (GRE) 3, Rapallo Pallanuoto (ITA) 0.

Gruppo B (Ede): Polar Bears (NED) 9, BVSC-Zuglo (HUN) 9, Dunaujvaros (HUN) 9, Lille UC (FRA) 3, Grand Nancy (FRA) 0.

Gruppo C (Padova): Alimos NAC Betsson (GRE) 12, Plebiscito Padova (ITA) 9, Tenerife Echeyde (ESP) 6, Ethnikos Piraeus (GRE) 3, Hapoel Yoqneam (ISR) 0.

Gruppo D (Eger): CN Terrassa (ESP) 12, SIS Roma (ITA) 9, Pallanuoto Trieste (ITA) 5, Digi-Eger (HUN) 4, III. Keruleti TVE (HUN) 0.

Gruppo E (Berlino): Vouliagmeni NC (GRE) 12, Widex GZC Donk (NED) 9, ANC Glyfada (GRE) 6, CN Catalunya (ESP) 3, Spandau 04 (GER) 0.

FASE A GIRONI

Squadre già ammesse: CN Matarò (ESP), Astralpool Sabadell (ESP), Olympiacos Piraeus (GRE), UVSE Budapest (HUN), Orizzonte Catania (ITA).