Pallanuoto: esordio con sconfitta per l’RN Savona in Champions League, il Sabadell di Renzuto vince 12-10

Esordio con sconfitta per l’unica compagine italiana impegnata nella massima competizione europea per club di pallanuoto maschile, la Champions League. L’RN Savona, davanti al pubblico amico, nel primo match del Gruppo D viene sconfitto per 12-10 dagli spagnoli del Sabadell.

Partita molto equilibrata quella che ha visto la squadra di Angelini giocarsela alla pari con gli iberici, superiori però nella fase decisiva del match. Era fondamentale iniziare bene il cammino per provare a sognare il passaggio del turno.

Nicosia è sempre molto attento a guidare la retroguardia dei liguri che resistono nelle prime due frazioni, dall’altra parte è Bowen a scatenarsi (tre reti per lui a fine partita), mentre in acqua c’è anche un altro azzurro come Vincenzo Renzuto Iodice. A metà gara risultato di 5-5, ma nel terzo quarto arriva il break decisivo: +2 ad 8′ dal termine con Savona in difficoltà soprattutto con l’uomo in più. Merkulov trova il 9-8 ad inizio ultimo quarto, ma Barroso è decisivo sul finale. I veterani Figlioli e Rizzo accorciano ancora le distanze, il Sabadell però la chiude nell’ultimo minuto.

BPER SAVONA-SABADELL 10-12 (2-3, 3-2, 2-4, 3-3)

BPER Savona: Nicosia, Cora, Damonte 1, Figlioli 3, Occhione, Rizzo 1, Merkulov 1 (rig.), Bruni, Gullotta 1, M. Guidi 1, A. Patchaliev, Erdelyi 2, Da Rold. All. Angelini

Sabadell: Lorrio, Bowen 3, Asensio, F. Schütze, Bonet, F. Valera 1, Barroso 3, Renzuto, Averka 2, J. Perez 3, Corres, J. Bustos, Teclas. All. Colet

Arbitri: Kovacs-Csatlos (Hun) e Milovic (Srb)

Note: sup. num. Savona 5/16, Sabadell 8/14. Rigori: Savona 1/1. Usciti 3 f. A. Partchaliev al 22’, Bonet al 23’, Averka al 30’