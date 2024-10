Pallamano, Rodriguez Alvarez dopo la vittoria dell’Italia femminile: “La squadra cresce partita dopo partita”

Un’ottima Italia ha dominato in lungo e in largo contro il Lussemburgo in occasione del secondo match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2025 di pallamano femminile. Le azzurre nello specifico si sono affermate per 39-20, accedendo così alla seconda fase, prevista nella prossima primavera.

Ottima la prestazione delle nostre ragazze, autrici di una disputa condotta con solidità, come dimostra il parziale di 21-11 maturato dopo la prima frazione. Non può che quindi essere soddisfatto il CT Alfredo Rodriguez Alvarez, intervenuto nel post-partita ai microfoni federali.

“Si chiude una settimana intensa, nella quale abbiamo completato il lavoro fatto in allenamento nel migliore dei modi e con questa vittoria – ha detto l’allenatore – Ho rivisto in campo le situazioni provate in questi giorni e siamo felici perché crediamo che queste vittorie siano un buon inizio riguardo al progetto complessivo legato a questa Nazionale. Credo sia importante riuscire ad avere qualità e un contributo da tutte le giocatrici dell’organico, gestendo al meglio lo sforzo fisico in una competizione di questo tipo. Inoltre, credo che non ci siano grandi differenze nei valori tecnici del roster e questo è un aspetto rilevante per mantenere intensità difensiva e velocità di contropiede durante la partita. Questo deve essere il primo fondamentale su cui lavorare”.

A proposito dei play-off, Alvarez ha aggiunto: “La squadra è cresciuta da una partita all’altra, ma ciò non significa che non ci sia ancora molto lavoro da compiere. Per una crescita superiore abbiamo bisogno di concentrarci ancora tanto sull’aspetto difensivo, sul gioco senza palla e su tanti altri aspetti. C’è molto da fare, ma sono convinto che con l’attitudine al lavoro evidenziata dalla squadra, ci siano tutte le condizioni per fare bene”.