Pagelle GP Australia 2024 MotoGP: Martin lucido, Bagnaia mai veloce nel fine settimana

PAGELLE GP AUSTRALIA 2024 MOTOGP

Marc Marquez 10: si è sempre trovato bene a Phillip Island, ma la gara di oggi è un vero e proprio capolavoro da parte dell’otto volte campione del mondo. L’inconveniente in partenza con la visiera a strappo che gli finisce sotto la ruota lo porta in tredicesima posizione in curva 1, poi rimonta curva dopo curva, ha un passo straordinario e si riporta alle calcagna di Martin già a metà gara. Gestisce per diversi giri, conserva la gomma, cucina a fuoco lento e piazza l’attacco decisivo per prendersi una vittoria meritata. Dimostra ancora una volta di più di essere un fuoriclasse assoluto e di essere tornato grande.

Jorge Martin 9: sempre più maturo e più saggio nella gestione di questo Mondiale. Quest’anno ha vinto molto meno di Bagnaia, ma è a +20 grazie alla maggior consistenza e ai pochi “zero” fatti rispetto a Pecco. Oggi prova ad adottare la strategia di ieri nella Sprint: scappa via subito, prova ad andare in fuga, ma oggi Marquez era più forte di tutti. Molto lucido nel finale: nel duello con il connazionale resta calmo, freddo, razionale, non si prende troppi rischi e sa che il secondo posto è fondamentale da portare a casa. Non valeva la pena rischiare troppo per tenersi dietro Marquez e anche oggi la classifica gli dà ragione.

Francesco Bagnaia 6: un fine settimana difficile in tutti i suoi snodi. Dalle qualifiche, passando per la Sprint, arrivando alla gara. Il passo non è mai stato eccezionale, Phillip Island in carriera non gli è mai andata a genio e anche quest’anno si conferma essere così. Prova a rimanere agganciato fino a quando può con i due rivali, poi a poco più di dieci giri dalla fine alza bandiera bianca. A livello di punti riesce a limitare i danni, ma 20 da recuperarne in tre gare non sono pochi.

Fabio Di Giannantonio 8.5: davvero un peccato non vederlo più in gara in questo finale di stagione. Il romano si opererà alla spalla, ma prima della pausa per rimettersi in ordine dal punto di vista fisico, si regala un gran fine settimana ed una gara fantastica chiusa ai piedi del podio, tirando fuori finalmente il potenziale della Ducati VR46. L’anno scorso proprio nelle gare di fine stagione aveva fatto grandi cose, quest’anno purtroppo non potrà parteciparvi.

Enea Bastianini 5.5: una gara un po’ opaca per la Bestia, che vede scivolare via a 12 punti il podio del Mondiale, che ora è stato preso di forza da Marc Marquez. Ieri aveva fatto una grande rimonta, oggi non è mai riuscito ad entrare nel ritmo giusto.

Franco Morbidelli 7.5: un’altra conferma per il Morbido. Sta trovando continuità e costanza con una moto con la quale aveva fatto fatica all’inizio, ma adesso sta trovando il feeling giusto ed i risultati stanno arrivando in serie. Chissà che in queste ultime gare non possa arrivare la ciliegina sulla torta.

Marco Bezzecchi 4: parte molto bene ed era in un’ottima posizione nonostante il long lap penalty. Poi però sciupa tutto con una caduta evitabile. Considerando dov’è arrivato il suo compagno Di Giannantonio, avrebbe potuto lottare sicuramente per un posto tra i primi cinque.