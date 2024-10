Ordine d’arrivo MotoGP, GP Thailandia 2024: Bagnaia vince sul bagnato, Martin limita i danni

Il Motomondiale 2024 ha visto concludersi domenica 27 ottobre, il fine settimana del GP della Thailandia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 26 giri del circuito di Buriram, valida per la diciottesima tappa del calendario di MotoGP.

Vittoria per il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, che precede lo spagnolo Jorge Martin, secondo: in virtù di questi piazzamenti l’italiano guadagna 5 punti e si riporta a -17 dall’iberico nella classifica generale. Completa il podio l’altro spagnolo Pedro Acosta, terzo, davanti a Fabio Di Giannantonio, quarto.

L’australiano Jack Miller chiude quinto, mentre è sesto il sudafricano Brad Binder. Settima piazza per lo spagnolo Maverick Vinales, davanti al transalpino Johann Zarco, ottavo. L’iberico Aleix Espargarò, nono, infine, precede il connazionale Alex Marquez, decimo.

CLASSIFICA GARA GP THAILANDIA 2024 MOTOGP

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39’57.802 180.3 10.100

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 39’48.699 180.9 0.997

3 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 15’00.676 177.7

4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40’00.699 180.0

5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’07.634 179.5 19.932

6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’03.152 179.9 15.450

7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40’04.338 179.8 16.636

8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 40’07.997 179.5 20.295

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 40’18.201 178.7 30.499

10 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’12.293 179.2 24.591

11 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 40’11.941 179.2 24.239

12 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 39’47.702 181.0

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 40’18.467 178.7 30.765

14 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’01.012 180.0 13.310

15 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 37’19.687 178.7

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’06.459 179.6 18.757

Non classificati

37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 40’18.235 178.7 30.533

42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’09.912 179.4 22.210

32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 25’50.864 175.5

21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 40’03.136 179.9 15.434

25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 40’07.047 179.6 19.345

72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40’33.095 177.6 45.393