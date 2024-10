Nuoto, si avvicina la Coppa del Mondo in vasca corta. Gli azzurri da seguire

Messe in archivio le Olimpiadi di Parigi è tempo di ritornare in vasca. Il riferimento è alle tappe di Coppa del Mondo in programma in chiusura del 2024. Un modo per prepararsi ai Mondiali di vasca corta in programma dal 10 al 15 dicembre a Budapest (Ungheria). Parliamo di tre tappe prestigiose: Shanghai (Cina, 18-20 ottobre), Seoul/Incheon (Corea del Sud, 24-26 ottobre) e Singapore (31 ottobre-1 novembre), sede poi dei Mondiali estivi 2025.

Si preannuncia una presenza importante dal punto di vista internazionale: il francese quadriolimpionico, diventato eroe nazionale, Leon Marchand, i cinesi Qin Haiyang e Pan Zahnle, il sudafricano Chad Le Clos, l’olandese Arno Kamminga; l’olimpionica australiana Kaylee McKeown, le americane Kate Douglass e Regan Smith, l’honkonghese Siobhan Haughey e la cinese Zhang Yufei.

Gli azzurri schierano la coppa d’oro olimpica con Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, insieme a Benedetta Pilato. Saranno al via anche Alberto Razzetti e Lorenzo Mora. Il detentore del trofeo è il tricampione iridato della rana cinese di Fukuoka 2023 Qin Haiyang.

Importante anche il contingente americano che parteciperà con 21 atleti tra cui Jack Alexy, Carson Foster, Regan Smith e Gretchen Walsh. In acqua anche diversi campioni del mondo in carica in vasca corta, tra cui gli olimpionici di Tokyo e Parigi Kate Douglass, Torri Huske, Lilly King, Hunter Armstrong e Kieran Smith.