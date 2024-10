Ceccon e Mora ancora sul podio a Singapore! Folle record del mondo nei 200 rana donne

Doppio podio per l’Italia del nuoto nella giornata di apertura dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di nuoto in programma a Singapore. Thomas Ceccon si conferma al terzo posto nei 100 misti, mentre Lorenzo Mora torna sul secondo gradino del podio come a Shanghai. Atleta del giorno è ancora una volta la statunitense Kate Douglass che per la seconda settimana consecutiva migliora il record mondiale dei 200 rana tirando giù quasi due secondi.

Quinto podio di coppa del mondo per Thomas Ceccon che chiude al terzo posto una spettacolare gara dei 100 misti, alle spalle del francese Leon Marchand che migliora il record della manifestazione con 49”92. Secondo posto per il sempre protagonista svizzero Noè Ponti che chiude in 50”39.

Torna sul podio dopo due settimane il modenese Lorenzo Mora, che chiude secondo i 200 dorso con il tempo di 1’51”07.

Domino come nelle tappe precedenti, per il sudafricano Pieter Coetze che chiude in 1’49”88. Terzo posto per lo statunitense Jack Dahlgren con 1’52”80.

Si migliora sensibilmente rispetto alle scorse settimane il campione olimpico Nicolò Martinenghi che prima coglie la finale dei 100 rana e poi conclude al sesto posto con il tempo di 57”87 lanciando segnali comunque positivi. Primo gradino del podio per il cinese Hayang Qin che eguaglia il record della manifestazione con uno strepitoso 55”61, riuscendo a precedere di un soffio il bielorusso Ilya Shymanovich con 55”72. Terzo posto per l’olandese Corbeau con 56”67.

Il posto in finale è riuscito a strapparlo per la prima volta nei 200 rana anche Benedetta Pilato che ha concluso la sua prova all’ottavo posto con 2’25”64, a due secondi dal record personale. Gara storica per l’ennesimo record del mondo della statunitense Kate Douglass che ha letteralmente sbriciolato il primato mondiale fatto segnare la settimana scorsa (2’14”16) con un’incredibile 2’12”72. Prima delle “umane” e seconda al traguardo alla bielorussa Alina Zmushka con 2’18”79, terza l’australiana Tara Kinder con 2’19”08.

Nei 400 stile libero donne la “nuova arrivata” statunitense Katie Grimes, specialista anche delle acque libere conquista il successo con il tempo di 3’57”61. Secondo posto per la vincitrice delle prime due tappe, la canadese Mary-Sophie Harvey con 3’58”21, terza la statunitense Weinstein con 4’00”17. Nella gara maschile il britannico Duncan Scott si conferma re del mezzofondo vincendo in 3’34”46. Secondo posto per lo statunitense Kieran Smith con 3’36”97, terzo il cinese Pan Zhanle con 3’38”79.

La statunitense Regan Smith timbra il cartellino nei 50 dorso con il tempo di 25”48, precedendo l’australiana Iona Anterson con 25”95 e la canadese Ingrid Wilm con 25”98. Successo per l’australiana Brittany Castelluzzo nei 200 farfalla con il crono di 2’03”44, davanti alla australiana Bella Grant con 2’03”92 e alla fillandese Laura Lahtinen con 2’06”83.

Lo svizzero Noè Ponti non si è lasciato sfuggire il successo nei 200 farfalla con un tempo di tutto rispetto, 48”50, precedendo l’olandese Nyls Korstanje con 49”12 e il padrone di casa di Singapore Teong con 49”37.

Tris di successi per la polacca Katarzyna Wasick nei 50 stile libero con il tempo di 23”23. Secondo posto per la cinese Yang con 23”89, terza la rappresentante di Hong Kong Haughey con 24”00.