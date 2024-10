Nuoto, a Incheon la seconda tappa di Coppa del Mondo con Ceccon, Martinenghi e Pilato a caccia di podi

Non c’è stata l’accoglienza che si sperava ad Incheon per i protagonisti della Coppa del Mondo di nuoto, molti dei quali hanno dovuto cambiare albergo per la scarsa qualità degli hotel dove erano stati piazzati dall’organizzazione. Superato questo spiacevole ostacolo, è tutto pronto per il secondo week end di gare che di fatto, è una grande rivincita dello scorso fine settimana a Shanghai con in più un paio di coreani che, soprattutto nello stile libero, possono dire la loro a livello mondiale.

L’Italia sarà rappresentata da cinque atleti nella prossima competizione, gli stessi che hanno già gareggiato a Shanghai lo scorso weekend: Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Alberto Razzetti e Lorenzo Mora. Gli azzurri continueranno a lavorare sulla loro preparazione in vista dei Campionati Italiani Assoluti invernali, che si terranno a Riccione dal 14 al 16 novembre, con la possibilità di partecipare anche all’ultima tappa della Coppa del Mondo a Singapore (31 ottobre – 1 novembre).

A Shanghai, Ceccon ha vinto a sorpresa i 100 metri stile libero, lasciandosi alle spalle nientemeno che il primatista del mondo e padrone di casa Pan Zhanle ed è arrivato secondo nei 100 dorso, gara di cui in vasca lunga è campione olimpico. Benedetta Pilato ha conquistato il secondo posto nei 50 rana, centrando anche la finale nei 100 rana dove ha chiuso quinta, mentre Razzetti ha ottenuto due podi: terzo nei 200 farfalla e secondo nei 400 misti, oltre ad aver disputato la finale dei 100 misti. Infine, Mora ha raggiunto la seconda posizione nei 200 dorso ed è stato in finale nei 100 dorso. L’unico azzurro a non essere salito sul podio è stato Nicolò Martinenghi che però ha centrato la finale dei 50 rana, dove ha chiuso settimo.

Sulla scelta delle gare da disputare degli azzurri cambierà pochissimo rispetto allo scorso week end, con Ceccon che sembra orientato a ripetere la partecipazione ai 100 misti, 100 dorso e 100 stile libero, magari aggiungendo i 50 farfalla al programma, magari per migliorare la sua posizione nella generale che al momento lo vede stazionare al sesto posto. Rispetto a Shanghai Razzetti non è iscritto ai 100 misti.

Tra i super campioni al via a Shanghai diversi medagliati olimpici in carica o del passato. Oltre a Ceccon e Martinenghi saranno sui blocchi di partenza il sudafricano Chad Le Clos, il ranista cinese Qin Haiyang, il dominatore di Parigi 2024, il francese Leon Marchand, il ranista olandese Arno Kamminga, il primatista mondiale dei 100 stile libero, Pan Zhanle, la statunitense Kate Douglass, la rappresentante di Hong Kong Siobhan Haughey, l’australiana Kaylee McKeown, la poliedrica statunitense Regan Smith e la specialista della farfalla cinese Zhang Yufei. Tra i padroni di casa fari puntati dul campione mondiale in carica in vasca corta dei 200 stile Sunwoo Hwang.

Le sessioni sono in programma alle 2.30 ora italiana per le batterie e alle 12.30, sempre ora italiana, per le finali. Nella prima giornata sono in programma in campo femminile i 50 sl, i 400 sl, i 50 dorso, i 200 rana, i 200 farfalla e i 100 misti. Tra gli uomini i 50 sl, i 400 sl, i 200 dorso, i 100 donne, i 100 farfalla e i 100 misti. Nella seconda giornata si gareggia in campo femminile sui 200 stile libero, 100 dorso, 100 rana, 50 farfalla e 400 misti, in campo maschile nei 100 sl, 1500 sl, 50 dorso, 50 rana, 200 farfalla, 200 misti. Nella terza e ultima giornata le gare in programma per le donne sono 100 sl, 800 sl, 200 dorso, 200 rana, 100 farfalla, 200 misti. Tra gli uomini si gareggia nei 200 sl, 100 dorso, 200 rana, 50 farfalla e 400 misti.