Nicola Bartolini aggredito sotto casa: “Milano città raccapricciante, ma è andata male al povero ladro”

Nicola Bartolini è stato aggredito sotto casa sua a Milano. Il ginnasta sardo è stato vittima di un ladro, che ha cercato di rubargli il cellulare. Il Campione del Mondo al corpo libero nel 2021 ha reagito contro il malvivente (il quale avrebbe avuto la peggio nella colluttazione nata dal suo tentativo di furto), denunciando poi l’accaduto con una serie di storie pubblicate sul profilo Instagram. L’azzurro, che poco più di due mesi fa è stato protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha mostrato una ferita alla mano e un livido in fronte.

Il 28enne si è espresso in questo modo, soffermandosi sulla sempre più evidente mancanza di sicurezza nel capoluogo lombardo: “È una città raccapricciante, sono stato aggredito alle 20 sotto casa mia (per sfortuna del povero e sfigato ladro anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni“. Purtroppo gli episodi di cronaca continuano a susseguirsi nella città meneghina e quanto successo al cagliaritano si aggiunge a una lunga lista di eventi.

Nicola Bartolini ha poi proseguito: “Non c’è sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori tutti i giorni, fosse successo a una signora o una ragazza indifesa non so come sarebbe andata a finire, mi ritengo fortunato ad aver preso soltanto un pugno in fronte e sicuramente è stato più sfortunato il mio povero aggressore“.