Ginnastica artistica, Giuseppe Cocciaro rilancia l’Italia: “Alle Olimpiadi 2028 l’obiettivo non sarà solo la qualificazione”

L’Italia ha concluso al sesto posto la finale a squadre di ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: alla prima partecipazione all’atto conclusivo dei Giochi gli azzurri hanno gareggiato a testa alta e hanno ottenuto un bel risultato inn una gara di altissimo contenuto tecnico vinta dal Giappone con una rimonta stellare all’ultima rotazione.

Il DT Giuseppe Cocciaro ha analizzato la prestazione degli azzurri attraverso i canali federali: “È stata una gara di un livello altissimo con pochissimi errori. Noi su diciassette esercizi abbiamo commesso un solo sbaglio, la caduta di Carlo Macchini alla sbarra, ma anche senza quell’errore saremmo comunque arrivati sesti. Questo, al momento, è il nostro ranking, e non è poco”.

Il Direttore Tecnico si è già proiettato verso il prossimo futuro: “Da qui ripartiamo. In questa squadra ci sono elementi molto giovani, dietro di loro, tra gli juniores, stanno crescendo dei prospetti di valore assoluto, come abbiamo già visto a Rimini. Ecco, vorrei pensare che per la prossima Olimpiade, a Los Angeles, l’obiettivo non sia solo la qualificazione ma quello che faremo dopo”.

D’altronde la crescita di questa Nazionale è evidente e le ultime annata agonistiche hanno offerto una continua progressione, che ha permesso all’Italia di confermarsi tra le grandi della Polvere di Magnesio: “I margini di miglioramento sono tanti. Vorrei che il sesto posto di oggi fosse un trampolino di lancio. La caratteristica di questo gruppo? Sono molto uniti e pronti a correre in aiuto l’uno dell’altro”.