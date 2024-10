New Zealand-Ineos oggi, America’s Cup 2024: orari, programma, tv, streaming

Oggi sabato 12 ottobre (a partire dalle ore 14.10) incomincia la America’s Cup: Team New Zealand e INEOS Britannia scenderanno in acqua a Barcellona per iniziare l’appassionante serie al meglio delle tredici regate che metterà in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Chi ne vince sette potrà alzare al cielo la mitica Vecchia Brocca: i Kiwi difendono il titolo e andranno a caccia del quinto sigillo nella storia, mentre i britannici cercheranno di portare la Coppa delle Cento Ghinee là dove è nata e mai tornata.

Il programma odierno prevede un doppio confronto: gara-1 alle ore 14.10 e a seguire, ma non prima delle ore 15.15, andrà in scena gara-2. Naturalmente tutto dipenderà dal vento, con la speranza che non sia troppo leggero e che non ci sia il valzer dei rinvii. Peter Burling e compagni partiranno con i favori del pronostico ma l’equipaggio di Ben Ainslie, capace di battere Luna Rossa nella finale della Louis Vuitton Cup, ha tutte le carte in regola per dire la sua.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate di oggi tra Team New Zealand e INEOS Britannia, valide per la America’s Cup. Le due gare in programma saranno trasmesse in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO AMERICA’S CUP OGGI

Sabato 12 ottobre

Ore 14.10 Gara-1: Team New Zealand vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup

A seguire (non prima delle ore 15.15) Gara-2: INEOS Britannia vs Team New Zealand – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA AMERICA’S CUP OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati; Sky Sport Uno (canale 201) dopo la conclusione delle semifinali del Masters 1000 di Shanghai, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.