New Zealand-Ineos oggi, America’s Cup 2024: orari, programma, tv, streaming

Oggi domenica 13 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la seconda giornata della America’s Cup. Si torna in acqua a Barcellona per il Match Race che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo, Team New Zealand e INEOS Britannia sono pronte per fronteggiarsi nuovamente in un testa a testa rovente. I Kiwi si presenteranno all’appuntamento forti delle due vittorie ottenute ieri pomeriggio e conducono per 2-0 la serie al meglio delle tredici regate (trionfa chi ne vince sette).

Peter Burling sono sembrati decisamente più performanti, a bordo di una barca apparsa nettamente superiore in bolina. L’equipaggio di Ben Ainslie dovrà inventarsi una magia per mettere in difficoltà la corazzata oceanica e non rischiare di trovarsi pesantemente sotto nel punteggio alla vigilia di due giorni di riposo che precedono il fondamentale doppio appuntamento di mercoledì.

Il programma odierno propone due sfide assolutamente da non perdere: gara-3 alle ore 14.10 e a seguire, non prima delle ore 15.15, andrà in scena gara-4. Tutto in linea teorica, però, perché c’è il rischio che soffi un vento leggero: se la brezza non supererà i 6,5 nodi allora ci attende un pomeriggio ricchio di rinvii.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate di oggi tra Team New Zealand e INEOS Britannia, valide per la America’s Cup. Le due gare in programma saranno trasmesse in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO AMERICA’S CUP OGGI

Domenica 13 ottobre

Ore 14.10 Gara-3: INEOS Britannia vs Team New Zealand – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup

A seguire (non prima delle ore 15.15) Gara-4: Team New Zealand vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA AMERICA’S CUP OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.