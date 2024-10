New Zealand-Ineos, America’s Cup 2024: calendario regate, date, programma, orari, tv, streaming

Team New Zealand affronterà INEOS Britannia nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il Defender è rimasto in attesa nelle ulltime settimane per conoscere l’identità dei propri avversari, usciti trionfanti dal torneo degli sfidanti dopo essersi imposti nel round robin, aver regolato Alinghi in semifinale (5-2) e aver avuto la meglio su Luna Rossa nell’atto conclusivo (7-4). I Kiwi difenderanno la Vecchia Brocca vinta nel 2017 e già conservata tre anni fa nella baia di Auckland, mentre il sodalizio britannico battaglierà per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo per la prima volta nella storia.

Team New Zealand inseguirà la quinta apoteosi della sua storia dopo quelle del 1995, 2000, 2017, 2021. INEOS Britannia è invece riuscita a riportare il Regno Unito a battagliare per il trofeo ad addirittura 60 anni di distanza dall’ultima volta, quando Sovereign si inchinò al cospetto di Constellation in quel di Newport (durante lo sconfinato regno del New York Yacht Club, che iniziò nel 1851 e si concluse nel 1987). Sarà la quinta Nazione a festeggiare dopo USA (30, con tre consorzi differenti), Nuova Zelanda (4), Svizzera (2) e Australia (1)?

La America’s Cup si disputerà nelle acque di Barcellona (Spagna) e sarà al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette conquista il trofeo. L’evento inizierà sabato 12 ottobre con le prime due regate, poi si disputeranno due gare nelle seguenti giornate: domenica 13 ottobre, mercoledì 16 ottobre, venerdì 18 ottobre, sabato 19 ottobre, domenica 20 ottobre e l’eventuale bella di spareggio lunedì 21 ottobre. Le regate inizieranno sempre alle ore 14.10.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Team New Zealand-INEOS Britannia, Match Race che mette in palio la America's Cup.

CALENDARIO AMERICA’S CUP 2024

Il programma di giornata inizierà sempre alle ore 14.10.

Sabato 12 ottobre: gara-1 e gara-2.

Domenica 13 ottobre: gara-3 e gara-4.

Lunedì 14 ottobre: eventuali recuperi.

Martedì 15 ottobre: eventuali recuperi.

Mercoledì 16 ottobre: gara-5 e gara-6.

Giovedì 17 ottobre: eventuali recuperi.

Venerdì 18 ottobre: gara-7 ed eventuale gara-8.

Sabato 19 ottobre: eventuali gara-9 e gara-10.

Domenica 20 ottobre: eventuali gara-11 e gara-12.

Lunedì 21 ottobre: eventuale gara-13.

Martedì 22 ottobre-Domenica 27 ottobre: eventuali recuperi.

PROGRAMMA AMERICA’S CUP 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.