New Zealand a un passo dalla America’s Cup! Quando può vincere la Vecchia Brocca? Le prossime regate contro Ineos

Team New Zealand conduce per 6-2 la serie che mette in palio la America’s Cup: il sodalizio neozelandese si trova in una situazione di acclarato vantaggio nei confronti di INEOS Britannia e ora è a un solo successo dalla conquista del trofeo sportivo più antico del mondo. La corazzata oceanica ha infatti vinto di forza le due regate disputate oggi pomeriggio, riscattando il doppio errore commesso due giorni fa e ricacciando indietro la compagine britannica.

Peter Burling e compagni hanno assestato un micidiale uno-due all’equipaggio guidato da Ben Ainslie, avvicinandosi in maniera decisiva alla Vecchia Brocca. Il Defender ha dimostrato una chiara superiorità nei confronti del Challenger of Record, che è ormai alle corde e che sembra incapace di reagire: la velocità delle due barche appare decisamente differente e soltanto una serie di gravi criticità sullo scafo dei Kiwi potrebbe dare un volto diverso all’esito della massima competizione velica.

I ragazzi di Grant Dalton sono vicinissimi a scrivere il proprio nome per la quinta volta nell’albo d’oro, sarebbe la terza consecutiva dopo le affermazioni del 2017 e del 2021. Cinque match-point a disposizione per la compagine neozelandese, i primi due arriveranno già sabato 19 ottobre: vincendo gara-9, in programma alle ore ore 14.10 (salvo capricci del vento che porterebbero a dei rinvii), partirebbe la festa; in caso di sconfitta allora sarebbe tutto rimediato a gara-10, prevista a seguire a meno di problematiche meteo.

Soltanto un doppio crollo nelle prossime due regate oppure una brezza al di fuori dei limiti previsti dal regolamento trascinerebbero la contesa a domenica 20 ottobre, quando il programma prevede la disputa di gara-11 e gara-12. L’eventuale bella di spareggio sarebbe prevista lunedì 21 ottobre, ma visto il divario tra i due contendenti sembra davvero improbabile arrivare alla decisiva gara-13.

CALENDARIO PROSSIME REGATE AMERICA’S CUP

Sabato 19 ottobre

Ore 14.10 Gara-9: Team New Zealand vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup

A seguire (non prima delle ore 15.15) Eventuale gara-10: INEOS Britannia vs Team New Zealand – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.