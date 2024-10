NBA, i risultati della notte (28 ottobre): Maxey dà la vittoria ai 76ers all’overtime. Infortunio per Curry

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA e sono state 5 le partite giocate. In campo sono scesi gli Indiana Pacens, i Philadelphia 76ers, i Portland Trail Blazers, i New Orleans Pelicans, i Brooklyn Nets, i Milwaukee Bucks, gli Oklahoma City Thunder, gli Atlanta Hawks, e il derby californiano tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Clippers. Ecco come è andata.

Si è iniziato nella serata italiana di ieri con i Philadelphia 76ers che hanno espugnato il campo degli Indiana Pacers per 114-118 ai supplementari. Prima vittoria stagionale per Philadelphia e arriva grazie ai 45 punti di Tyrese Maxey, ma soprattutto ai 10 segnati dal giocatore nell’overtime. Vittoria anche per i Portland Trail Blazers che superano i New Orleans Pelicans per 125-103 e anche per i Trail Blazers si tratta del primo successo stagionale. Match dominato fin dal secondo quarto e dove spiccano i 28 punti di Jerami Grant e i 27 di Anfernee Simons.

Sempre ieri sera, infine, la sfida tra i Brooklyn Nets e i Milwaukee Bucks che vede la squadra guidata da Jordi Fernandez ottenere la prima vittoria stagionale per 115-102. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per Giannis Antetokounmpo e compagni, cui non bastano i 22 punti e 12 rimbalzi del greco o i 21 punti di Lillard. Match che si decide nel quarto quarto, quando i Nets scappano via, anche grazie ai 32 punti di Cam Thomas e i 29 di Dennis Schroder.

Nella notte, invece, terzo successo per gli Oklahoma City Thunder che superano gli Atlanta Hawks per 128-104. Primo ko, dunque, stagionale per gli Hawks che guidano per metà gara, poi restano in partita il terzo quarto, ma crollano negli ultimi 12 minuti, con OCT che si affida a Shai Gilgeous-Alexander, che sfiora la tripla doppia con 35 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Infine, vittoria esterna per i Los Angeles Clippers che superano i Golden State Warriors per 104-112. Clippers sempre, o quasi, in controllo del match e ai Warriors non bastano i 29 punti di Andrew Wiggins, con gli ospiti che si affidano alle doppie doppie di James Harden, con 23 punti e 11 assist, e Ivica Zubac, con 23 punti e 18 rimbalzi. Da sottolineare l’infortunio nel quarto quarto a Stephen Curry, che ha lasciato il campo per un problema alla caviglia sinistra.

I RISULTATI DELLA NOTTE (28 OTTOBRE)

Indiana Pacens – Philadelphia 76ers 114-118

Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans 125-103

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 115-102

Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks 128-104

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 104-112