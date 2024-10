NBA, i risultati della notte (26 ottobre): altra sconfitta per i Pistons di Fontecchio, Davis trascina i Lakers in rimonta contro i Suns

Altra grande notte quella completata da poco in NBA per la regular season 2024-2025 scattata pochi giorni fa con dieci partite disputate, dove è sceso in campo anche il nostro portacolori Simone Fontecchio con i suoi Detroit Pistons: andiamo quindi a fare un recap di quanto accaduto oltreoceano.

Vittoria casalinga dei Toronto Raptors (1-1) sui Philadelphia 76ers (0-2) per 115-107 con 27 punti di Scottie Barnes e 19 di Jakob Pöltl – 28 punti di Kelly Oubre Jr. e 24 di Tyrese Maxey non bastano agli ospiti ancora orfani di Joel Embiid e Paul George infortunati. Affermazione interna anche per gli Orlando Magic (2-0) contro i Brooklyn Nets (0-2) per 116-101, con Franz Wagner decisivo grazie ai suoi 29 punti insieme ai 18 di Moritz Wagner subentrato dalla panchina – 24 punti di Cam Thomas e 20 di Dennis Schröder per i Nets. I New York Knicks (1-1) rispettano il fattore campo prevalendo sugli Indiana Pacers (1-1) per 123-98 trascinati da Jalen Brunson (20 punti) e Josh Hart (doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi), mentre per i Pacers il top scorer è Bennedict Mathurin con 20 punti.

Successo per i Cleveland Cavaliers (2-0) contro i Detroit Pistons (0-2) per 113-101 con 19 punti equamente divisi tra Donovan Mitchell e Dean Wade al pari di Jarrett Allen autore di una doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi – per i Pistons 33 punti di Cade Cunningham, con il nostro Simone Fontecchio che chiude con 5 punti in quasi 20’ sul parquet. Anche gli Atlanta Hawks (2-0) esultano di fronte al proprio pubblico piegando i Charlotte Hornets (1-1) col punteggio di 125-120: Trae Young si prende la copertina con la tripla doppia sfiorata (38 punti, 8 rimbalzi e 10 assist), con LaMelo Ball ultimo dei suoi ad arrendersi (34 punti) insieme a Mikal Bridges (27 punti). Colpo esterno dei Chicago Bulls (1-1) a Milwaukee contro i Bucks (1-1) per 122-133 con 35 punti di Coby White e 25 di Zach LaVine – ai Bucks non bastano i 38 punti e 11 rimbalzi di Giannis Antetokoumpo e i 28 punti di Damian Lillard.

Primo successo stagionale per gli Houston Rockets (1-1) sui Memphis Grizzlies (1-1): Jalen Green contribuisce con i suoi 22 punti, con 16 punti e 15 rimbalzi di Alperen Sengun mentre per gli ospiti 24 punti di Ja Morant. Larga affermazione dei Golden State Warriors (2-0) contro gli Utah Jazz (0-2) col punteggio di 86-127 grazie ai 20 punti di Steph Curry e ai 27 di Buddy Hield entrato a partita in corso, con John Collins miglior realizzatore dei padroni di casa. Fanno saltare il fattore campo anche i New Orleans Pelicans (2-0) a Portland contro i Trail Blazers (0-2) per 103-105 dove Brandon Ingram e CJ McCollum si caricano la squadra sulle spalle segnando rispettivamente 21 e 20 punti – per Portland 34 punti di un mai domo Jerami Grant. I Los Angeles Lakers (2-0) risalgono dal -22 contro i Phoenix Suns (0-2) vincendo per 123-116 trascinati dai 35 punti di uno scatenato Anthony Davis insieme ad Austin Reaves che mette a referto 26 punti, con Kevin Durant che ne piazza 30 tra le fila della franchigia ospite ma non bastano.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 115-107

Orlando Magic-Brooklyn Nets 116-101

New York Knicks-Indiana Pacers 123-98

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons 113-101

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets 125-120

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls 122-133

Houston Rockets-Memphis Grizzlies 128-108

Utah Jazz-Golden State Warriors 86-127

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 103-105

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns 123-116