NASCAR, nuovo pass per la finale in palio ad Homestead-Miami

Torna protagonista la NASCAR Cup Series questo week-end con la seconda delle tre prove del Round of 8 dei Playoffs ad Homestead-Miami. Tutto è pronto per una tappa intermedia più che mai importante nella ‘semifinale’ del campionato prima dell’imprevedibile Elimination Race di Martinsville (Virginia) di settimana prossima.

Christopher Bell (2023), Denny Hamlin (2009, 2013, 2020), Kyle Busch (2015, 2019), Kyle Larson (2022), William Byron (2021), Martin Truex Jr (2017), Joey Logano (2018) hanno vinto nella storia questo appuntamento che dal 2002 al 2019 è stato valido come finale del campionato.

Il tracciato sarà l’ultimo catino da 1 miglio e mezzo presente in calendario, unico nel proprio genere con una sagoma atipica e quattro curve caratterizzate da una pendenza progressiva che oscilla dai 18 ai 20 gradi. Storicamente non sono mancati i colpi di scena nella pista che sorge nello Stato della Florida, catino di proprietà della NASCAR che dal 2026 potrebbe tornare ad accogliere il Championship 4.

Joey Logano è l’unico pilota ‘senza pensieri’ dello schieramento grazie all’acuto di settimana scorsa a Las Vegas. Il #22 di Penske Ford può ora concentrarsi al meglio sulla preparazione della finale senza dover preoccuparsi delle prossime due impegnative competizioni in programma. Il vantaggio è notevole per l’americano, sette giorni extra di lavoro possono fare la differenza in un giorno in cui ci si gioca tutto.

Sono virtualmente esclusi dalla lotta al titolo, invece, Denny Hamlin (-27p), Tyler Reddick (-30p), Ryan Blaney (-47p) e Chase Elliott (-53p). Ricordiamo che nessuno verrà escluso dalla chance di raggiungere il Championship 4 questa domenica, solamente a Martinsville avremo infatti i quattro nomi che saranno in azione nella finale.

CLASSIFICA AGGIORNATA PLAYOFFS (Prima di Homestead-Miami – Round of 8)

#22-Joey Logano, 4061 – già in finale

#20-Christopher Bell, 4086, +42

#5-Kyle Larson, 4079, +35

#24-William Byron, 4071, +27

#11-Denny Hamlin, 4044, -27

#45-Tyler Reddick, 4041, -30

#12-Ryan Blaney, 4024, -47

#9-Chase Elliott, 4018, -53