Musetti-Zverev oggi, ATP Vienna 2024: orario, programma, tv, streaming

Lorenzo Musetti è ancora una volta ai quarti di finale di un torneo ATP in questo 2024. Il ragazzo di Carrara è ancora alla ricerca della prima affermazione della sua annata, che rimane più che positiva. Sul cemento di Vienna il suo avversario sarà Alexander Zverev, prima testa di serie del tabellone austriaco.

Approccio morbido per Zverev in tabellone, che ha avuto facilmente ragione di Joel Schwaerzler al debutto con un doppio 6-2 per poi superare Marco Giron con il punteggio di 6-2 7-5. Lorenzo, riposato dopo il forfait di Gael Monfils, ha l’ultima vittoria alle sue spalle nel confronto diretto con il tedesco, ai quarti finale delle ultime Olimpiadi.

Il match tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev sarà il secondo in programma sul campo centrale, con le contese che partiranno dalle ore 14. La diretta tv del match sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP VIENNA 2024

Venerdì 25 ottobre – Center Court

Secondo match dalle 14, non prima delle ore 15.30

Lorenzo Musetti (Italia, 6) – Alexander Zverev (Germania, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis