MotoGP, weekend giapponese sempre a rischio pioggia: miglioramento per domenica?

Sarà un weekend faticoso e difficile quello del Gran Premio del Giappone a Motegi per il Motomondiale. La lotta per il Mondiale in MotoGP tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin si potrebbe infatti giocare sugli episodi e sui dettagli e anche le condizioni meteo di questo fine settimana possono svolgere un ruolo decisivo.

Abbiamo visto sin da subito la pioggia nelle free practice della MotoGP: pioggia che dovrebbe essere presente anche durante le pre-qualifiche. I piloti affronteranno questa sessione abbastanza al buio, avendo potuto coprire davvero pochi giri durante le FP1.

La giornata peggiore dovrebbe però essere quella di domani, quella di sabato. Pioggia abbondante al mattino (durante le qualifiche MotoGP) con una piccola speranza che smetta nel pomeriggio, ma temperature non altissime e cielo nuvoloso e quindi una pista che potrebbe rimanere comunque bagnata per la Sprint Race.

Rischio anche per domenica: se Moto3 e Moto2 dovrebbero essere asciutte, dubbi sulla MotoGP, visto che le previsioni peggiorano soprattutto per il pomeriggio e per quando alle 14.00 locali scenderanno in pista i piloti della top class.