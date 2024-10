MotoGP su TV8: orari in chiaro GP Australia 2024, il programma differite 19-20 ottobre

Il Gran Premio di Australia rappresenta il diciassettesimo dei venti appuntamenti da cui è composto il Mondiale 2024 di MotoGP, Moto2 e Moto3. Dopo una settimana di pausa, si apre il “Trittico dell’Estremo Oriente”, composto da tre gare nell’arco di tre domeniche.

Phillip Island è un tracciato molto particolare. Oltre a essere “vecchio stile” ed estremamente spettacolare per il contesto in cui è edificato, va sempre approcciato con rispetto. Da queste parti è fondamentale saper gestire le gomme, che vanno automaticamente in crisi se sforzate oltremodo.

Si scenderà in pista da venerdì 18 a domenica 20 ottobre. Ovviamente, essendo dall’altro capo del mondo, il fuso orario sarà particolarmente marcato. Quali saranno le tempistiche precise della gara down under, che storicamente regala sempre emozioni e come seguire il GP di Australia 2024 di MotoGP in TV?

MOTOGP – PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2024

VENERDÌ 18 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 0.00-0.35, Moto3, Prove libere

Ore 0.50-1.30, Moto2, Prove libere

Ore 1.45-2.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 4.15-4.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 5.05-5.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 6.00-7.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 19 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 23.40-0.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 0.25-0.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 1.10-1.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 1.50-2.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2.15-2.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3.50-4.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4.45-5.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5.10-5.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 20 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 0.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 2.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 3.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 5.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP AUSTRALIA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Australia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento down under potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Australia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 19 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1.50-2.40, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 3.50-4.45, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 4.45-5.30, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 6.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 20 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 09.00, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 10.15, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 12.00, Differita GRAN PREMIO MotoGP