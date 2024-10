MotoGP, Romano Albesiano sarà il nuovo direttore tecnico in Honda: Fabiano Sterlacchini lo sostituirà in Aprilia

Un cambio di rotta importante. Nel week end di Motegi, quintultimo del Mondiale 2024 di MotoGP, la Honda non potrà recitare il ruolo della primattrice nel suo appuntamento di casa. Sulla pista di sua proprietà, HRC è costretta a fare i conti con una crisi di difficile risoluzione, in una categoria nella quale Ducati sta facendo valere la propria impronta in maniera chiara.

La Casa di Tokyo, per questo, aveva cercato di sondare il terreno nei confronti di Luigi Dall’Igna, a capo del progetto di Borgo Panigale, per coinvolgerlo nel proprio. Rumours, però, che non hanno avuto un seguito e quindi la Honda ha optato per un altro tecnico particolarmente apprezzato nella top-class, che ha fatto assai bene nelle vesti di direttore tecnico dell’Aprilia.

Si parla dell’ingegnere Romano Albesiano. Come comunicato in via ufficiale dalla HRC, Albesiano lascerà la scuderia di Noale al termine del campionato 2024 e sarà il nuovo direttore tecnico della Honda. Un arrivo che ha il sapore dell’ammissione per i giapponesi, non in grado con le loro sole risorse di tornare in auge. E così si tenta la carta dell’acquisizione di una personalità assai qualificata, che ben ha fatto in Aprilia nei suoi 11 anni.

Albesiano supervisionerà il progetto MotoGP della Casa nipponica e il continuo sviluppo della Honda RC213V. In tutto questo, il ruolo di direttore tecnico a Noale sarà occupato dall’ex dirigente KTM e Ducati Fabiano Sterlacchini, in una stagione (prossima) che si prevede importante per l’arrivo di due nuovi piloti, come lo spagnolo Jorge Martin (attuale leader della MotoGP) e Marco Bezzecchi.