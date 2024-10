MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2024: Bezzecchi precede Martin e Bagnaia poi i fratelli Marquez

Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. I primi 45 minuti di lavoro sul tracciato di Buriram hanno messo in mostra un ottimo Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) che ha preceduto per 38 millesimi Jorge Martin (Ducati Pramac) e per 2 decimi esatti Francesco Bagnaia (Ducati Factory).

Alle loro spalle i fratelli Marquez. Marc (Ducati Gresini) ha chiuso a 259 millesimi dal romagnolo, mentre Alex (Ducati Gresini) è quinto a 357. Sesto Enea Bastianini (Ducati Factory) a 368 millesimi, settimo Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 414, quindi ottavo Jack Miller (Red Bull KTM) a 507. Nono Takaaki Nakagami (LCR Honda) a 530 davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) che completa la top10 a 648.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica delle prove libere di Buriram. Le pre-qualifiche, invece, andranno in scena alle ore 10.00 italiane.

CLASSIFICA PROVE LIBERE GP THAILANDIA 2024 MOTOGP

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’30.492 7 20 332.3

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.530 7 21 0.038 0.038 336.4

3 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.692 6 20 0.200 0.162 334.3

4 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.751 14 19 0.259 0.059 332.3

5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.849 16 17 0.357 0.098 329.2

6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.860 19 19 0.368 0.011 334.3

7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’30.906 7 20 0.414 0.046 335.4

8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.999 7 22 0.507 0.093 333.3

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’31.022 12 21 0.530 0.023 329.2

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.140 9 20 0.648 0.118 330.2

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.147 6 19 0.655 0.007 331.2

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.171 14 19 0.679 0.024 333.3

13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’31.172 13 19 0.680 0.001 328.2

14 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’31.186 13 21 0.694 0.014 330.2

15 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.199 18 18 0.707 0.013 329.2

16 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’31.249 20 20 0.757 0.050 329.2

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’31.392 11 17 0.900 0.143 330.2

18 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.420 13 18 0.928 0.028 328.2

19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.513 9 20 1.021 0.093 331.2

20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’31.543 11 19 1.051 0.030 331.2

21 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.001 4 4 1.509 0.458 330.2

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1’32.580 8 16 2.088 0.579 323.3