MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Giappone 2024: Bagnaia al comando in un turno condizionato dalla pioggia

Francesco Bagnaia ha concluso in prima posizione la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone a Motegi. Pecco ha saputo fare il miglior tempo nella prima parte di questo turno, visto che i piloti non hanno girato nell’ultima mezz’ora a causa della pioggia caduta leggera sul circuito nipponico.

Seconda posizione per Jorge Martin che ha continuato a dare buone impressioni, mentre è sorprendente la terza piazza di Fabio Di Giannantonio nonostante tutti i problemi che lo caratterizzano alla spalla. Quarto Marc Marquez in 1:45,781, poi Jack Miller e Marco Bezzecchi, mentre Enea Bastianini, che quest’anno non ha corso su questo tracciato, è decimo con il riferimento di 1:45.968.

Nel finale sembrava poter esserci una schiarita per gli ultimi dieci minuti, poi ancora la pioggia a rovinare tutti i piani. Condizioni infatti piuttosto scomode: non c’è pioggia forte a tal punto da usare la rain, ma neanche troppo debole da poter girare forte con la slick.

Ecco di seguito tutti i tempi:

CLASSIFICA TEMPI FP1 MOTOGP GP GIAPPONE 2024

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.209 7 9 311.2

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’45.318 4 9 0.109 0.109 313.0

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’45.589 7 8 0.380 0.271 308.5

4 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.781 6 8 0.572 0.192 311.2

5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.782 5 10 0.573 0.001 310.3

6 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’45.914 5 8 0.705 0.132 311.2

7 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.935 5 9 0.726 0.021 310.3

8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’45.949 5 6 0.740 0.014 313.0

9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’45.959 5 7 0.750 0.010 308.5

10 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.968 6 8 0.759 0.009 311.2

11 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.985 4 7 0.776 0.017 310.3

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’46.037 4 6 0.828 0.052 310.3

13 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’46.062 5 9 0.853 0.025 313.0

14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.090 5 8 0.881 0.028 308.5

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’46.102 7 8 0.893 0.012 313.9

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.245 6 9 1.036 0.143 311.2

17 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.296 5 11 1.087 0.051 306.8

18 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.441 4 10 1.232 0.145 311.2

19 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’46.460 4 8 1.251 0.019 310.3

20 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’46.987 4 9 1.778 0.527 305.9

21 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’47.038 4 7 1.829 0.051 306.8

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1’48.642 6 9 3.433 1.604 305.9

23 87 Remy GARDNER AUS Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1’50.206 7 9 4.997 1.564 305.0