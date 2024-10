MotoGP, promossi e bocciati GP Thailandia 2024: Bagnaia reagisce sul bagnato! Di Giannantonio, super rimonta

Finito nell’album dei ricordi il terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, Giove Pluvio ha fatto sentire la sua presenza e a emergere sono stati quei piloti in grado di trovare il giusto compromesso tra velocità pura e gestione delle difficili condizioni di aderenza. Di seguiti i promossi e i bocciati del GP di Thailandia:

PROMOSSI GP THAILANDIA 2024 MOTOGP

Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) – La reazione del campione. La nona sinfonia suonata da Pecco in questa stagione tra alti e bassi era quella serviva per tenere ancora in vita il discorso iridato, anche se per conquistare la terza corona consecutiva non basterà vincere sempre quel che rimane. Tuttavia, Bagnaia aveva l’obbligo di rispondere a Jorge Martin e fargli capire che non c’è alcuna intenzione di abdicare. Quando si pensava che la pioggia gli avrebbe riservato una domenica amara, è stato in grado di rispondere agli attacchi di Jorge e di Marc Marquez e di andarsi a prendere un successo domenicale da incorniciare.

Jorge Martin (Ducati Pramac) – Va via dalla trasferta thailandese con 17 punti di margine nei confronti di Bagnaia, dando conferma della sua consistenza. Due secondi posti tra Sprint Race e gara domenicale erano quelli che servivano per mettere fieno in cascina e avvicinarsi al successo finale.

Pedro Acosta (GasGas) – Terzo posto di qualità per lo spagnolo, che in passato con l’asfalto bagnato fatica non poco. Il ragazzo, però, impara in fretta e la conquista del podio ha fatto capire che in vista del 2025 bisognerà tener conto delle sue gesta in pista.

Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) – Lo aveva detto alla vigilia di questo week end che avrebbe voluto lasciare il segno. L’ha fatto il pilota italiano, che chiude così il suo campionato per operarsi alla malandata spalla sinistra e dare appuntamento a tutti l’anno venturo. Un quarto posto che vale moltissimo, rimontando dalla nona piazza ed entusiasmando per la sua velocità.

BOCCIATI GP THAILANDIA 2024 MOTOGP

Marc Marquez (Ducati Gresini) – La delusione di giornata è indubbiamente il Cabroncito. Vedendo la pioggia cadere, si pensava di assistere alla modalità “Squalo” e invece Marc è stato vittima della sua stessa foga, finendo per perdere l’anteriore, nel tentativo di mettere pressione a Bagnaia. Un brutto errore per lui, che avrebbe preferito dare un’altra dimostrazione di forza.

Enea Bastianini (Ducati ufficiale) – La pioggia si conferma indigesta per il romagnolo che, dopo la vittoria nella Sprint Race, è stato autore di una prestazione incolore: partenza infelice, finendo inghiottito nel gruppone, e caduta nelle battute finali quando stava recuperando.

Franco Morbidelli (Ducati Pramac) – Il Morbido merita di finire dietro la lavagna. Una gara letteralmente buttata, quando il podio poteva essere un obiettivo. Grave l’errore nel confronto con Fabio Quartararo e il francese a rimetterci per la sua imperizia. Scontato il long lap penalty, un altro errore per la voglia di recuperare, finendo nella ghiaia.