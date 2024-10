MotoGP, promossi e bocciati GP Australia 2024: Marc Marquez sempre più forte, Martin maturo, Bagnaia deve reagire

I PROMOSSI E BOCCATI DEL GP D’AUSTRALIA DI MOTOGP 2024

PROMOSSI

Marc Marquez: a Phillip Island è sempre andato forte, ma la gara vinta ieri è un vero e proprio capolavoro sotto ogni punto di vista. Risale dalla tredicesima posizione in cui si era ritrovato dopo l’inconveniente in partenza, poi rimonta curva dopo curva e si riporta velocemente su Martin. Gestisce per diversi giri, conserva la gomma, si prepara piano piano il sorpasso per poi centrarlo. Dimostra ancora una volta di più di essere un fuoriclasse assoluto e di essere tornato grande: l’anno prossimo in Ducati Factory lotterà per il Mondiale.

Jorge Martin: ha una maturità che l’anno scorso sicuramente non aveva. Si prende i rischi giusti, capisce quando andare oltre e quando invece contenersi. Nel duello con Marquez poteva essere invogliato a rischiare, invece decide di lasciar perdere e difendere la seconda posizione, ben più funzionale in questo momento in ottica Mondiale rispetto allo spettro di uno “zero” che costerebbe carissimo a questo punto.

Fabio Di Giannantonio: prima dell’operazione alla spalla si regala un weekend da grandissimo protagonista. Conclude quarto in gara con un gran ritmo, una grande velocità, mostrando ancora competitività nelle piste che l’avevano visto anche lo scorso anno tra i grandi.

RIMANDATO

Francesco Bagnaia: un weekend nel quale perde dieci punti nei confronti di Martin, ma probabilmente, specie in gara, ottiene il meglio di quello che poteva ottenere. Ancora è padrone del proprio destino, ma nelle prossime gare non potrà più sbagliare e dovrà arrivare praticamente sempre davanti a Martinator.

BOCCIATI

Marco Bezzecchi: un weekend nel quale poteva ottenere molto di più, come mostrato dal compagno di squadra Di Giannantonio, e invece butta via sia la Sprint Race tamponando Vinales, sia la gara stendendosi dopo il long lap penalty quando poteva ancora lottare per la top 5.