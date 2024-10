GP di Valencia verso la cancellazione. Prende forma l’alternativa per l’ultima gara della MotoGP

Aprire e chiudere la stagione della MotoGP in Qatar. Dopo i tragici fatti dell’alluvione che hanno coinvolto la Spagna e in particolare la città di Valencia, il circus delle due ruote sta cercando di capire come muoversi per concludere l’annata 2024.

L’attualità per i piloti e le scuderie è legata al GP di Malesia, a Sepang, mentre i quadri dirigenziali provano a organizzarsi per l’appuntamento finale del calendario.

Al 99,9% non si andrà a Valencia, sia per problemi concretamente logistici sia per una scelta etica legata al dramma che la popolazione locale sta vivendo. A farsi largo, in maniera molto convinta e con rumors sempre più crescenti, è quindi l’ipotesi di un Gran Premio in Qatar, sul Lusail International Circuit.

Alcuni aspetti legati all’agenda della location qatariota sono però da incastrare, dal momento che il 1° dicembre prossimo sul tracciato mediorientale arriverà la F1. Correre prima o dopo? La questione è sul tavolo con due possibili slot.

Uno è quello del weekend 22-24 novembre, prima della Formula Uno, l’altro invece nel fine settimana del 6-8 dicembre, successivamente alla disputa del Gran Premio delle quattro ruote.

Nei prossimi giorni, Dorna cercherà di entrare in contatto anche con Liberty Media per capire come potersi muovere per la disputa di un Gran Premio che, al netto di tutto quello che sta succedendo, potrebbe essere decisivo per l’assegnazione del Mondiale piloti 2024 nella lotta fra Jorge Martin e Francesco “Pecco” Bagnaia.